Celulitis: Tips Naturales y efectivos

Dieta e hidratación

Las frutas, las verduras y el agua son los grandes aliados. Todas sabemos que hay que evitar las comidas precocidas, sobretodo las tipo “fast food”, grasas e hidratos en exceso. Que el cambio que incorpores sea agradable. No hace falta que seas vegetariana, ese es un camino mucho más profundo. Fijate metas realistas y agradables que van a colaborar con la calidad de tu piel.

Tip 1: Dentro del mundo de los vegetales, las frutas y los lácteos, existen muchas recetas que seguramente adores. Hacé una listita de 5 a 6 recetas que te gusten, con ingredientes que se compren fácilmente y sean simples de preparar. ¡NO PIENSES EN RECETAS RARAS! Acercate a lo sencillo para que sea viable. Incorporalas a tu dieta semanal. De esta manera no serás vegetariana, pero tu dieta estará mejorando sustancialmente y este proyecto es sostenible.

Tip 2: ¿Tres litros de agua? ¿En qué momento tomo toda esa agua?

Invertí en un termo individual de acero inoxidable. Son transportables perfectamente en la cartera, mantienen el frío y no se rompen. Así siempre vas a tener la oportunidad de beber agua fría en el momento que quieras y donde quieras. Vas a ver cómo tomás fácilmente los 3 litros! Con el plus de que también te va a acompañar en el invierno con bebidas calientes. ¡Vale la pena! Y no te olvides de las legumbres que son geniales!

Ejercicio : ¡No hace falta que te anotes en el equipo de los 20K! Acordate: Tareas concretables.

Tip 3: Caminar, caminar y caminar. Buscá un buen recorrido, cargá el celu con una buena playlist. No hace falta que sean las canciones que usaba Rocky para entrenar, es una excelente oportunidad para escuchar música que tengas pendiente. Sólo caminá a ritmo constante y por tiempo, una hora, tres veces a la semana; cada vez te va a costar menos. Y si no vivís cerca del río o de los lagos de Palermo: ¡salí a conocer tu barrio!

Exfoliación: Antes de utilizar tu producto anticelulitis es imprescindible “preparar el terreno”. Para ello es ideal exfoliar la superficie limpiándola de células muertas para que los principios activos se absorban mejor y fomentar una buena circulación del territorio para eliminar toxinas y mejorar el edema propio de la celulitis.

Tip 4: Exfoliación mientras te duchás: Este paso tiene que ser rápido y práctico; digno de una mujer orquesta. Simplemente enjabonando una manopla vegetal, que tenga buen agarre. Aprovechá la ducha diaria para exfoliarte, todo en un solo paso.

Tip 5: Gel Anticelulitis - Nosotros formulamos el gel corporal "Piel de Naranja", podés conocerlo acá. Extractos vegetales contra la celulitis que combinados se potencien. Todas ellas vehiculizadas en gel que permite una mejor absorción y asimilación. Lo aplicás fácilmente al salir de la ducha, después de la exfoliación.

Deseo enormemente que este año abordes el “temita celulitis” desde otra perspectiva!

Escrito por: Dra Abril Preatoni, Fitodermatología.

