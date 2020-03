Erica Saucedo: fundadora y directora de Edward Store

¿Qué la volcó al emprendedurismo?

La necesidad propia de tener que intervenir una prenda para que me calce correctamente, porque no encontraba una talla industrial que se adapte a mi cuerpo, me llevo a diseñar y confeccionar. La pasión por la moda, por innovar y por ayudar a otras personas hicieron de Edward mi universo entero y hoy es la mejor versión de mí.

¿Qué diferencial aporta una Mujer a la hora de liderar?

En el ámbito de mujeres emprendedoras, aprendí a trabajar en equipo, a hacer alianzas y a pedir ayuda para lograr resultados más impactantes. La empatía, la lucha y la búsqueda que tenemos en común de reconocimiento, dan siempre como resultado un trabajo exitoso.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Siempre pienso en destacar la belleza de la persona en todos sus aspectos, en la comodidad, y en dejar de lado sus preocupaciones. Cuando recibo sonrisas, halagos y recomendaciones. Me siento completa. La buena respuesta hacia lo que he hecho con tanto empeño y amor es hermoso.

¿Y el fracaso del que más aprendió?

Como emprendedora soñaba con dejar mi trabajo y dedicarme a mi proyecto. Lo que no tuve en cuenta es que cambiaba uno de 8 horas por uno de 24/7, o sumaba, porque aún trabajo simultáneamente. Me esforcé mucho. Pero las cosas no salen bien a la primera. Lo das todo, entonces cada vez te piden más. La agenda está repleta. Hay muchas ideas, algunas se realizan otras no. Encuentros cancelados o postergados. Personas que casi no ves. Trabajos acumulados entregados al límite, sobre exigirme y las horas de insomnio.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Dar a conocer nuestro trabajo y que llegue a la mayor cantidad posible de personas es lo más importante. Estudie diseño, modelista, producción, fotografía y actualmente community manager. Hoy puedo tener una prenda en mis manos apenas confeccionada y compartirla al mundo con potenciales clientes en solo minutos.

Para contacto: Tel.: (341) 2766203 // Showroom - San Luis 2396, Rosario // erica.saucedo.ersa@gmail.com.