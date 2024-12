El camino de Bárbara Palacios hacia el éxito en micropigmentación

CREDITO CARAS

· Bárbara, ¿podrías contarnos un poco sobre tu historia y cómo llegaste al mundo de la micropigmentación?

Mi historia comenzó en un ámbito muy distinto, en el mundo militar. Durante años seguí esa carrera, pero en un momento me di cuenta de que no era lo que me hacía feliz. Decidí tomar las riendas de mi vida y buscar un camino que me permitiera expresar mi creatividad y hacer una diferencia en la vida de las personas. Descubrí la micropigmentación y me enamoré de su capacidad para transformar y devolver confianza. En este proceso, el apoyo de YAHWEH y de mi familia ha sido fundamental; sin ellos, no habría tenido la fortaleza para reinventarme y seguir mi vocación.

· ¿Cómo surgió la idea de crear una academia y qué te inspiró a compartir tus conocimientos?

Después de especializarme y lograr resultados importantes, como convertirme en campeona latinoamericana en micropigmentación de labios, sentí que era el momento de compartir lo aprendido. La academia nació del deseo de brindar una formación de calidad y de transmitir a otros la pasión y dedicación que requiere esta profesión. Además, quería crear un espacio donde otros pudieran encontrar su propio estilo y profesionalizarse en un ambiente de apoyo y compromiso. Me motiva ver cómo cada estudiante se convierte en un profesional competente y apasionado.

· La micropigmentación es una técnica cada vez más popular, pero también muy precisa y detallada. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que una persona debe tener en cuenta para convertirse en una micropigmentadora exitosa?

Para ser exitosa en micropigmentación, es esencial tener habilidades técnicas y ciertas cualidades personales. Primero, el conocimiento de la piel y la práctica son claves. También es crucial la formación continua, ya que esta profesión evoluciona constantemente. La paciencia, la dedicación y, sobre todo, el compromiso con la calidad son fundamentales. En mi caso, esta carrera me ha abierto muchas puertas y me ha permitido viajar y aprender en varios países, algo que me llena de gratitud. A lo largo de mi trayectoria, siento que ha sido YAHWEH y el apoyo de mis seres queridos quienes me han guiado en cada paso.

· Tu academia es reconocida por su enfoque en la formación de profesionales. ¿Qué distingue a tu método de enseñanza y qué habilidades clave aprenden los estudiantes en tu formación?

Mi método de enseñanza se basa en un equilibrio entre teoría y práctica supervisada, transmitiendo a mis estudiantes una base sólida en la técnica y en el trato profesional al cliente. A través de mi experiencia en competencias y formación, les enseño técnicas avanzadas, especialmente en labios, y la importancia de cada detalle en el proceso. En la academia, los valores de respeto, compromiso y gratitud son fundamentales, y eso lo debo a la guía de YAHWEH, quien me ha ayudado a formar una academia con un enfoque humano y profesional.

· ¿Qué consejo le darías a quienes están pensando en iniciarse en el mundo de la micropigmentación y la estética? ¿Cuáles son los primeros pasos importantes para empezar en esta carrera?

Mi consejo es que busquen una formación completa y profesional. La micropigmentación es una técnica que requiere conocimientos profundos y mucha práctica. Los primeros pasos son tomar cursos serios y, si es posible, aprender de quienes ya tienen experiencia y un enfoque ético. Además, esta carrera exige dedicación, paciencia y mucha práctica para obtener resultados de calidad. Es importante que quienes comienzan también mantengan una actitud de aprendizaje constante, ya que es una profesión en la que siempre hay algo nuevo por explorar.

· Para finalizar, ¿qué planes futuros tienes para tu carrera y tu academia? ¿Hay algún proyecto o innovación que estés preparando para seguir creciendo en el mundo de la micropigmentación?

Uno de mis principales objetivos es expandir mi academia y continuar innovando en los métodos de enseñanza, incorporando nuevas tecnologías y tendencias internacionales. Estoy trabajando en proyectos y alianzas con colegas en otros países, lo cual me emociona mucho porque significa traer lo último en técnicas a nuestra comunidad. Además, planeo seguir participando en competencias y congresos para seguir creciendo profesionalmente. Esta carrera me ha permitido conocer el mundo, y quiero seguir sumando experiencias y conocimientos que aporten tanto a mis estudiantes como a mis clientes. Recuerden que, con fe y dedicación, los sueños pueden seguir creciendo.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @barbarapalacios_pmu