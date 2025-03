El camino hacia una vida más plena e íntegra

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo del coaching?

Llegué al coaching a través de Fredy Kofman, un referente a nivel mundial en la materia, quién me inspiró a tomar esta herramienta y modelar mi vocación de servicio. Me certifiqué en 2019 en su escuela Conscious Business Center y desde entonces comencé a desarrollarme como Coach a tiempo parcial de forma independiente a través de mi marca Cris Ruffa Coach. Con más de 20 años de experiencia profesional, esta herramienta me ayudó a condensar mi recorrido en el ámbito corporativo y mis conocimientos en comunicación para llevar mi propuesta profesional a otro nivel.

¿Qué podés ofrecerles a quienes recurren a vos?

Principalmente brindo servicios de facilitación y coaching, ejecutivo, de carrera y de vida. Además, mi propuesta de valor incluye mentoring y consultoría para temas afines a la comunicación y el liderazgo organizacional.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Mi objetivo como profesional independiente, por un lado, es consolidar una propuesta B2toC para personas que no cuentan con la posibilidad de acceder a servicios de coaching o la capacitación en temas de liderazgo y carrera en las empresas donde trabajan. Por otro, seguir agregando valor en proyectos de escala internacional con consultoras donde comparto el propósito común de transformar vidas dentro de las empresas, potenciando el desarrollo personal y profesional de sus clientes.

¿Qué te diferencia de otras propuestas?

Principalmente, te diría mi genuina vocación de servicio acompañada por un profundo deseo por querer ayudar a los demás a florecer y tener una vida profesional que les permita desarrollar su mejor versión, poniendo en práctica sus dones y talentos. En consecuencia, generar espacios de trabajo más humanos en las organizaciones nutridos por un liderazgo trascendente e íntegro.

En cuanto a la propuesta de valor, mis servicios abarcan tres tipos de coaching que me permiten acompañar a las personas en distintas aristas de su vida y según los desafíos que transiten en ese momento. Gracias a esto, es posible trabajar de forma holística con el coachee (cliente) conectando herramientas desde un lado racional o estratégico, pero también desde un enfoque emocional o espiritual, según el caso.

¿Cuál es tu mayor anhelo profesional?

Acercar el coaching y la facilitación a las personas que no tienen la posibilidad de acceder a este servicio, democratizando esta propuesta. Confío plenamente en estas herramientas que sumadas a una genuina vocación de servicio son capaces de potenciar a las personas y alinearse de manera consciente a su propósito y valores para vivir una vida más plena e íntegra.

Mail: [email protected]

Cel: +5491159009777

IG: @soycrisruffa

Linkedin: Cris Ruffa Coach