El coaching en la era de la IA: Marce Hurtado habla sobre el valor de lo humano en los procesos de transformación

¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en el Coaching y el desarrollo personal?

Desde mi perspectiva como Coach, especialmente en el ámbito del autoconocimiento y el empoderamiento, la inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo, pero nunca podrá reemplazar la esencia transformadora del Coaching humano. La IA puede ayudar en tareas como recordatorios o sugerencias de ejercicios, pero el núcleo de un proceso de Coaching transformador siempre estará en la conexión humana, la empatía y el entendimiento personal. La interacción genuina y la intuición de un Coach humano son fundamentales para los procesos de cambio profundo y duradero.

¿Por qué es tan importante la presencia empática y emocional de un Coach?

Trabajar con personas que buscan reconectarse consigo mismas, romper con mandatos culturales limitantes y construir una vida desde su propio poder interno requiere de una presencia empática y auténtica. En el Coaching, el Coach valida las experiencias emocionales de cada cliente, creando un espacio seguro y genuinamente empático. La IA, por sofisticada que sea, no puede crear esta atmósfera de confianza y conexión humana que permite que una persona se abra y realice transformaciones profundas. La confianza y la conexión que se dan en una relación de Coaching son insustituibles.

¿Qué diferencias encontras entre el Coaching y la inteligencia artificial en cuanto a la adaptabilidad durante las sesiones?

El Coaching no es un proceso lineal ni predecible; cada sesión trae nuevos descubrimientos y temas. Como Coach, utilizo mi intuición para adaptar mis preguntas, el tono y los enfoques según lo que observo y siento en el momento. Aunque la IA pueda reconocer patrones, no tiene la capacidad de percibir las sutilezas de la comunicación humana no verbal ni adaptar sus respuestas con la misma sensibilidad que un ser humano. Esta adaptabilidad humana es clave para que el Coaching sea efectivo.

En tu experiencia, ¿cómo se construye la confianza en una relación de Coaching?

La confianza se construye cuando el cliente siente que está siendo escuchado y comprendido de manera auténtica. Las personas que buscan Coaching conmigo también buscan un apoyo genuino para trabajar aspectos internos, y este proceso debe ser seguro y sin juicios. La IA, por más avanzada que esté, no puede generar una relación de confianza real como la que un Coach humano puede ofrecer, basada en la presencia y el compromiso auténtico hacia esa persona específica.

¿Por qué es importante fomentar la vulnerabilidad y la autenticidad en un proceso de Coaching?

El autoconocimiento y el empoderamiento requieren de un espacio donde las personas puedan explorar y desafiar sus creencias limitantes de manera genuina. La IA no tiene una experiencia vivida ni una humanidad que le permita sostener esta vulnerabilidad de manera comprensible. En el Coaching, cada cliente tiene un contexto único, y un Coach humano puede adaptarse y ofrecer un apoyo adecuado a esa vulnerabilidad, lo cual es esencial para un proceso auténtico de cambio.

¿Cuál crees que es el futuro del Coaching en un mundo cada vez más influenciado por la tecnología?

Creo que, aunque la tecnología puede seguir evolucionando y ser útil en algunos aspectos, el Coaching humano sigue siendo esencial. Los procesos de transformación profunda requieren un enfoque integral que considere las emociones, el contexto social y cultural, y la experiencia vivida de cada persona. El Coaching es un viaje personal que va más allá de una tarea o meta: es un proceso de crecimiento que solo puede ser verdaderamente apoyado por una relación humana genuina.

Para más información:

Instagram: @marcecoachforlife

E-mail: [email protected]