El Faro: un espacio para aprender

Como docente, ya de muy joven, se encontraba dando clases en varias instituciones “y la experiencia me llevó a identificar que todos aprendemos de diferentes maneras y que existen infinidad de formas creativas que podemos compartir con nuestros cursantes”, dice hoy la Lic. en Psicología Patricia Evangelina Hernández, Directora de El Faro Training Oficial que, también es profesora en Lengua Extranjera y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Técnica en Recursos Humanos y certificada a nivel internacional de Coaching Ontológico Profesional, además de distintos cursos de Publicidad y Marketing.

- Su formación es muy amplia y completa abarcando distintas disciplinas. ¿Cuál es su especialidad como coach profesional?

Hoy respaldo mis estudios como coach, con mi carrera de Psicología. En cuanto a especialización, estoy orientada hacia las empresas y pymes.

- ¿Qué tipo de servicios ofrece El Faro Training Oficial?

En principio, ofrezco servicios relacionados con la capacitación, tanto a nivel gerencial como profesional. También a cualquier persona que necesite de manera personal obtener las herramientas necesarias para salir adelante, ya sea intelectual, emocional, monetaria o profesionalmente.

- Teniendo en cuenta la situación actual, ¿las sesiones de terapia pueden ser realizadas a distancia?

Sí, perfectamente. Las manejo por video conferencia, desde mi consultorio, previa reserva de turno. En cuanto a las capacitaciones empresariales, los interesados se comunican por medio de mi correo o teléfono y coordinamos una video conferencia, para finiquitar los detalles de los servicios requeridos por el cliente o empresa.

- ¿Qué proyecta como empresa para el mediano y largo plazo?

Principalmente, El Faro está en camino de ser digitalizado, de forma que se pueda llegar a todas las personas interesadas en capacitarse en los cursos ofrecidos. A largo plazo nos vemos incluyendo nuevos integrantes al equipo, ya que una de nuestras ideas es la de poder ofrecer la posibilidad de trabajar como capacitador, así las personas que deseen aportar los conocimientos que tengan a su disposición, tendrán un medio donde puedan realizarlo. El trabajo que ha hecho el equipo de desarrollo web y diseño digital de IT FOX ha sido impecable y quiero agradecerles. Son una pequeña empresa que está dando lo mejor de sí para ayudarme a lograr los objetivos que me he propuesto.

Datos de contacto : Comodoro Rivadavia, Chubut - FB: El faro training oficial - IG: @elfarotraining.oficial - Pinterest: El Faro Training Oficial.