¿El Primer Spa para Hombres de Argentina “Si Hombres” se muda? Entrevista exclusiva a Camila Gismondi

CREDITO CARAS

Vimos que la web del Spa no permite agendar online ¿Qué ocurre?

- Tuvimos que bloquear la agenda de manera indefinida porque me llegó una carta documento sobre el alquiler de la casona. Me informaron que mi contrato, el cual era de 3 años y vencía en octubre, no será renovado debido a que van a vender la propiedad.

¿Se van a mudar? ¿Tienen otra locación en mente?

- De momento no tenemos un lugar definido. No estuvimos encontrando lugar, alquilar también en el país está difícil como a muchos les habrá pasado, hoy me toca a mi, así que decidimos de momento pausar la actividad del Spa hasta poder reorganizarnos, también estamos viendo nuevas oportunidades por eso la Página web sihombres.com y el instagram @sihombres seguirán abiertos. Ahí estaremos anunciando las novedades.

¿Qué ves en el futuro de la marca?

- Estamos pensando en la posibilidad de expandirnos. Muchas personas nos escriben día a día diciendo “Nos gustaría uno así en Puerto Madero”, “Quiero ir pero me queda lejos, soy de Zona Norte”, etc. Por eso estamos viendo la manera de abrir la puerta a personas que quieran abrir franquicias y llevar Si Hombres a sus ciudades.

Si Hombres es un concepto que empezó de abajo, en un monoambiente haciendo masajes y faciales a 2 personas en la misma sala. Hoy tenemos más de 10.000 clientes de todos los países, 150 mil seguidores en Instagram, somos una marca registrada en el IMPI, tenemos sistema de reservas de tratamientos y gift cards online automatizadas, tratamientos especializados para hombres, un estilo diseñado para lograr el máximo estado de relajación y desconexión, y nuestra icónica forma de atención y asesoramiento que es única.

Nos volvimos una atracción turística mundialmente reconocida. Los hombres que visitan Argentina quieren vivir la experiencia. Por eso creo que ya es momento de dar el siguiente paso y seguir creciendo.

¡Muy bien! ¿Y los interesados en esta nueva oportunidad dónde los pueden contactar?

- Por mail a [email protected]. Así que ya saben estamos abiertos a escuchar propuestas. Los leeré atentamente.