Eliana Cocetta: niños bien alimentados, niños sanos

Como Lic. en Nutrición Clínica y Deportiva, Antropometrista ISAK Nivel 3 y Terapeuta Floral Integrada, Eliana Cocetta logra equilibrar cuerpo, mente y alma de sus pacientes para así lograr un alto nivel de rendimiento físico, mental y emocional. Hoy, luego de un año difícil, los niños regresan a las clases, tanto presenciales como virtuales, y es fundamental darle a la alimentación la importancia que se merece, “ya que mejorará o no el rendimiento intelectual y físico de los chicos”, dice Eliana y asegura que no hay nada mejor “que ofrecerles opciones saludables que favorezcan un buen crecimiento y desarrollo, para crecer sanos y felices”.

- ¿Es cierto que en el intestino se refuerza el sistema inmune?

Sí, absolutamente. Por eso es tan importante elegir bien los alimentos que consumimos a diario y que le ofrecemos a nuestro a cuerpo para que nuestra salud este fuerte y plena. Las defensas comienzan en el intestino a través de los nutrientes que incorporamos con la alimentación.

- ¿De qué manera se puede mejorar la alimentación de los chicos para lograr que mejore su sistema inmune?

Dejar de lado los alimentos muy procesados e industrializados es lo mejor que podemos hacer todos, grandes y chicos, para que nuestra microbiota - que son las bacterias que se encuentran en nuestro intestino-funcione al 100 por ciento. Una alimentación variada y colorida es la mejor para asegurarnos que los niños crezcan bien y su peso no se altere, evitando problemas de bajo peso o sobrepeso y obesidad.

- Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué opciones saludables puede darnos para los más chicos?

Estas son ideas para que disfruten de comer y nutran adecuadamente su cuerpo cuando estén fuera de casa y asistan al colegio:

- Fruta entera fresca o pedacitos de frutas como, por ejemplo, trocitos de naranja, arándanos, frutos rojos, kiwi;

- Cereales como avena, quinoa inflada junto a granola o mix tropical, frutos secos como almendras, nueces, castañas, maní;

- Pan integral con queso porsalut o con huevo revuelto o duro en sándwich;

- Pancitos o galletitas de arroz untados con pasta de maní;

- Galletitas caseras de avena, banana y miel;

- Muffins o budines caseros que son súper fáciles de hacer y lo mejor es hacerlos con ellos e involucrarlos en la cocina;

- Barritas de cereal caseras o de marcas saludables;

- Aguas saborizadas naturalmente como, por ejemplo, con jengibre, miel y menta o incluso con naranja, pomelo, frutillas o frutos rojos;

- Yogurt con frutas deshidratadas de colores, dátiles o pasas.

¡Y recordar siempre llevar la botellita de agua natural al cole para beber de a ratos! ¡El agua es fundamental para el rendimiento cognitivo!

- ¿Y cuáles serían los alimentos a evitar?

- Jugos envasados artificiales: no son un sustituto de la fruta y no son diferentes a los refrescos. Aunque el envase diga “sin azúcares añadidos” no son recomendables ya que están relacionados con el desarrollo de patologías como diabetes, obesidad y caries.

- Procesados: papas fritas, snacks comerciales de bolsita, gaseosas y embutidos. Tienen demasiados conservantes, sales, azúcares, grasas y pueden incluso crear adicción. Las gaseosas cola inhiben la absorción de calcio en el organismo predisponiendo a tener huesos más débiles.

- Bollería industrial, galletas, alfajores, galletitas dulces: en el supermercado no existen galletitas sanas, todas ellas están repletas de azúcares, grasas saturadas y “trans”, aditivos, emulgentes, aromas, aceites refinados, saborizantes.

Todos estos “alimentos” contienen gran cantidad de azúcares o grasas que generan inflamación en el organismo y no aportan nutrientes de calidad. Asegurarnos de que nuestros niños se alimenten bien, es asegurarlos a ellos de un futuro mejor, mucho más saludable y lejos de enfermedades y patologías.

