Emilia Medina: “Mi propósito es guiar a las personas a conectarse con su hogar y transformarlo en una fuente de armonía y bienestar”

Seguramente vos, como yo, escuchaste muchas veces hablar de Feng Shui. Incluso te compraste, o recibiste de regalo, algún objeto chino y te preocupaste por saber dónde ubicarlo en tu casa correctamente para que produzca el “mágico” efecto que promete. Me recuerdo googleando muchas veces dónde colocar un espejo o de qué lado de la habitación colocar la cama para que la energía fluya positivamente. Y me recuerdo, también, pensando que toda esa información confusa que encontraba era imposible de aplicar en mi casa. Hasta que conocí a Emilia Medina, arquitecta especializada en interiorismo y consultora certificada en Feng Shui clásico, y supe que mi hogar no estaba condenado al caos energético al que me había resignado.

Emilia nació hace 31 años en Quito, Ecuador, pero desde hace 7 vive en Buenos Aires, ciudad a la que ama profundamente. El título de arquitecta no fue suficiente para responder a lo que deseaba de un trabajo en la vida. Llegó al Feng Shui probablemente porque su energía la condujo hasta allí; me refiero a que, cuando conoces a Emilia, todo se vuelve luminoso y en calma.

Para que lo entiendan, quizás ejemplifiquen sus propias palabras: “Soy una persona muy hogareña, que disfruta mucho de su rutina y que valora las pequeñas grandes cosas del día a día como salir a caminar con mi perro, comprar flores frescas para mi casa, escribir en mi diario, cuidar de mis plantas, leer un buen libro, tomar mi cafecito a la mañana. Soy fan de los aceites esenciales. Adoro hacer de mi hogar un templo que me recarga y me de vitalidad. Soy una apasionada de lo místico y metafísico y me encanta leer e informarme sobre estos temas. Soy fanática también del orden y la limpieza, muy luna y ascendente en virgo”, exclama entre risas, sabiendo que también los Astros marcaron el camino hacia este presente.

Un camino que estuvo guiado por un proceso fuerte e intenso de autoconocimiento, crecimiento personal y espiritual, que la llevó a replantearse varias cosas en su vida, y a conectar con herramientas que la ayudaron a descubrir su propósito: transformar hogares en fuentes de bienestar y plenitud.

Emilia, ¿Qué es lo que sentís que te llevó a apasionarte por el Feng Shui y a especializarte en esta filosofía?

Por varios años me dediqué al rubro inmobiliario y estuve un tanto alejada de mi profesión como arquitecta interiorista. Ser asesor inmobiliario, aunque era un trabajo en el cual me iba bien y parecía “ideal”, no era algo que me llenaba el alma. Después de 5 años dedicándome a ello sentí que no podía sostener el peso de hacer algo que no me gustaba, me sentía sin propósito y muy desconectada de mi creatividad, así que tomé la decisión de dejarlo. Esto vino con una especie de crisis existencial y un proceso profundo de autoconocimiento, pues me encontré también con la novedad de que mi profesión tampoco me llenaba más. Sentía que algo le faltaba, tenía la necesidad de darle un nuevo enfoque, pero no sabía cuál.

Y tras un periodo de mucha introspección donde generé espacio para ir bien adentro y habitar ese vacío (porque sabía que afuera no iba a encontrar las respuestas), me empecé a conocer mejor a través de varias herramientas como el diseño humano, la numerología, la astrología y entendí que todo forma parte de un engranaje perfecto; empecé a darle una visión más holística a todos los aspectos de mi vida y entendí que todo, absolutamente todo, es energía.

Y sincrónicamente, por CAUSALIDADES justo en esa temporada de mi vida llegó a mí el Feng Shui clásico, el cual me brindó muchos conocimientos valiosos de metafísica china y sobre todo herramientas para poder conocer y entender la energía de mi espacio, así como aprender a habitarlo de manera más consciente. Esto hizo que me apasione por este arte milenario, que mi alma se vuelva a sentir emocionada y con una sed insaciable de conocimiento. El Feng shui clásico le dio el sentido y la profundidad que tanto estaba buscando en relación a mi profesión.

Teniendo en cuenta que hubo una época en la que el Feng Shui ganó mucha popularidad, nos ha llegado información en cantidad. Pero esa información a veces se ha tornado confusa y la búsqueda en internet suele arrojar resultados contradictorios. ¿Qué opinás al respecto, a qué crees que se deben tantas diferencias?

Es verdad, podemos encontrar información confusa e incluso contradictoria sobre el Feng Shui. De hecho, mis primeros acercamientos a él fueron a través de búsquedas en internet para saber un poco más y nunca terminaba de comprenderlo, porque me encontraba con información contradictoria y superficial que, como no me hacía sentido, no me terminaba de atrapar del todo. Por este motivo, en varias ocasiones y pese a mi interés, no ahondé más.

Este popurrí de información a la que hoy accedemos se debe en parte a que, en la antigüedad, estos conocimientos tan valiosos eran transmitidos oralmente de maestro a discípulo y, con el tiempo, se convirtió en un secreto reservado para los emperadores. Se dice que los libros y textos que existían fueron mandados a quemar por los emperadores y que además ordenaron matar a casi todos los maestros, salvo unos pocos a los que se les ordenó escribir información falsa acerca de Feng Shui con el propósito de confundir.

En estos textos se encuentra poca información fidedigna que, con el paso de los siglos, se ha podido extraer después de mucho estudio y sobre todo experimentación, pero quedó dando vueltas otra parte de información que no es verdadera.

Adicionalmente, en las últimas décadas han nacido otras metodologías más “occidentalizadas” y populares que no toman en cuenta el estudio del tiempo ni del espacio y que se centran más en asociar áreas del hogar con áreas de la vida, simbología, colores, amuletos, etc.

Creo que es fundamental estudiar con discernimiento y elegir la información que realmente nos resuene, sin juicios. Eso fue lo que hice cuando decidí estudiar Feng Shui de manera profesional. Antes de elegir una certificación, pasé meses leyendo todo lo que pude encontrar en internet y libros, escuchando podcasts, y explorando perfiles en redes sociales que hablaban del tema. Filtré esa información y, de manera intuitiva, me quedé con lo que me hacía más sentido.

En la misma línea, considerando que es una filosofía de la que existe mucha información que no siempre es clara, ¿Cómo podrías definir el Feng Shui?

El Feng Shui clásico es una herramienta que, a través de cálculos espacio-temporales, nos permite obtener un mapa energético de nuestro espacio, el cual describe cómo se comporta la energía en él a lo largo del tiempo.

Con esta información, podemos comprender cómo estas energías nos influyen y saber cuáles sectores son más beneficiosos para habitar que otros. Además, podemos intervenir para armonizar la energía, potenciando la que es favorable y debilitando la que no lo es.

El Feng Shui también nos ayuda a mejorar el flujo energético mediante la disposición cuidadosa de paredes, ventanas, mobiliario, objetos, etc.

Todo esto nos permite habitar de una forma mucho más consciente nuestros espacios y mejora nuestra calidad de vida.

¿En qué puede beneficiarnos si lo aplicamos en nuestro hogar?

Al aplicar Feng Shui de manera profesional, es decir, a través de un estudio personalizado de las formas y la energía de cada espacio, comprenderás exactamente lo que tu hogar necesita para estar en armonía.

Al equilibrar su energía y saber cómo aprovechar cada área al máximo, notarás un impacto directo en tu bienestar general: salud, calidad del sueño, relaciones, prosperidad, concentración, confort, estado de ánimo, etc. También, crearás una conexión más profunda con tu hogar.

Después de conocer su plano energético, lo verás con otros ojos y tu relación con él se transformará. Tu hogar se convertirá en un aliado y una fuente de bienestar; te sentirás más a gusto y fluirás mejor en él. No se trata solo de creerlo, sino de experimentarlo.

Por esta dificultad sobre la que veníamos hablando en relación a la información, a veces también podemos pensar que es difícil aplicar ciertos cambios en una vivienda en la que ya estamos establecidos. ¿Esto es realmente así? ¿Qué consejos podrías darnos para hacer cambios sencillos que armonicen nuestro hogar?

Para nada. Siempre se puede aplicar Feng Shui. Existe la falsa creencia de que, para aplicarlo, se debe redecorar por completo y llenar los espacios de amuletos o plantas, lo cual no podría estar más lejos de la realidad.

Para armonizar un espacio, se debe contar con el cálculo y estudio de su plano energético. El Feng Shui bien aplicado no es una solución genérica, ya que cada casa tiene su propia energía y sus propios habitantes. No existe un plano energético idéntico a otro, por lo que no se puede generalizar demasiado con respecto a las armonizaciones y curas de Feng Shui. Lo que necesita un espacio para estar equilibrado varía dependiendo de las energías propias de este y de sus habitantes.

Sin embargo, sí hay algunas cosas que se pueden hacer a nivel general en cuanto a la forma y preparación del espacio, con el fin de elevar la vibración de una casa. Estas incluyen mejorar la disposición del mobiliario para evitar bloqueos energéticos, hacer un buen vaciado para evitar la acumulación de objetos que provoca estancamiento de energía, revisar que todo funcione bien y mantener los espacios limpios.

¿Cómo es el servicio que ofrecés y cuál sentís que es tu diferencial?

Mi propósito principal con el servicio que ofrezco es guiar a las personas a conectarse con su hogar y transformarlo en una fuente clave de armonía y bienestar. Para lograrlo, he desarrollado una metodología única que integra mi expertise en Interiorismo y Feng Shui Clásico, permitiendo estudiar la energía de cada espacio y armonizarla a través de la decoración. Esta metodología se complementa con herramientas poderosas como la escritura, la meditación, prácticas de registro y conexión, limpieza energética, entre otras, que han sido fundamentales en mi propio proceso de sanación y conexión conmigo misma y con mi hogar.

Por eso, no considero lo que ofrezco como un estudio de Feng Shui ni un servicio de interiorismo convencional. Es un proceso diseñado para que las personas conviertan su hogar en su mayor aliado, trabajando desde los planos emocional y energético para que la transformación ocurra de adentro hacia afuera.

A lo largo de este camino, las personas no solo descubren la energía de su espacio y si están alineadas con ella, sino que también integran esta información de manera ordenada y consciente, lo que les permite crear un hogar en armonía y fortalecer su conexión con él.

¿Qué sentís que te aportó el Feng Shui como persona y como profesional?

A nivel personal, estudiar Feng Shui y metafísica china me abrió las puertas a la comprensión de un mundo entero, más allá de lo que vemos y de las formas. Me ha permitido desarrollar una visión más integradora, comenzando desde mi persona hasta, por supuesto, el espacio en el que habito. Gracias al estudio, pero sobre todo a la experimentación empírica, hoy sé que lo que vemos, vivimos y sentimos es el resultado de un conjunto de procesos y causas que ocurren en un plano invisible. También me ha hecho muy consciente de cómo habito mis espacios, cómo me relaciono con ellos y cómo estos influyen en mi día a día, más allá de la estética. Esto es lo que me ha permitido encontrar, a nivel profesional, esa profundidad que tanto buscaba y que hoy le ha dado sentido a mi camino como arquitecta.

Por último, ¿Qué impacto te gustaría generar en las personas a través de tu trabajo?

Lo tengo clarísimo: mi propósito es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida a través de la forma en que habitan sus espacios, haciéndoles más conscientes de que sus hogares están vivos. Sí, vivos, porque cada espacio tiene su propia energía. Al comprender esto, es inevitable que la forma en que nos relacionamos con ellos cambie, se profundice y se transforme.

Otro de mis propósitos es también difundir y dar a conocer el verdadero Feng Shui, explicándolo de manera sencilla y desvinculándolo de los mitos y supersticiones tan arraigados en Occidente.

Para contactarte con Emilia:

instagram: @emi.medina.hh

Web: www.emimedina.com

Whatsapp: +54 9 11 6451-2012