Emiliano Pérez: Transformando Vidas a Través de la Terapia Holística

Como orador y escritor, ¿qué mensaje principal esperas transmitir a tu audiencia a través de tus videos y escritos?

Espero poder inspirar a las personas que me leen y me escuchan a tener el valor de elegir mejor para vivir mejor. En cada momento podemos decidir cómo transitar las experiencias que vivimos, independientemente de lo que ocurre a nuestro alrededor. Somos creadores de nuestra experiencia en todo momento. Cada persona tiene en su interior una parte divina que la guía. Cultivando la fe en esa guía interna, es posible transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera.

En tus sesiones terapéuticas, ¿cómo integras el Kundalini Reiki y el Tarot para ayudar a tus pacientes a alcanzar el bienestar?

Tanto el Reiki Kundalini como el Tarot evolutivo son herramientas que me han servido enormemente para transitar mi camino desde un lugar de curiosidad y armonía. Me han ayudado y me ayudan día a día a transmutar el miedo en amor para poder elegir con más consciencia qué cosas, personas y experiencias deseo y cuáles no son para mí. Ambas terapias trabajan con la energía de la persona y se pueden utilizar para abordar vínculos, creencias, patrones, traumas y dolencias físicas y emocionales.

¿Podrías compartir una experiencia personal que haya influido significativamente en tu enfoque hacia la terapia y la sanación?

Crecí en un hogar disfuncional donde se respiraba miedo y tensión constante, lo que me marcó de por vida. Estos años oscuros y conflictivos me llevaron a una profunda búsqueda interior, en un intento de transmutar todo el caos exterior en el que vivía inmerso día a día. Gracias a un trabajo interno profundo y a muchas herramientas y personas que me guiaron, pude darle sentido a todo el dolor que viví y resignificar heridas que pensé que nunca podría sanar.

¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando su viaje en el mundo del Reiki y el Tarot?

Gracias al proceso de evolución que vivimos como humanidad, hoy en día ya no es tabú hablar de terapias más orientadas al ser que a la persona, caminos que nos proponen una vida más genuina y auténtica y menos inmediata y violenta. Si una persona siente el llamado a estudiar o realizar una terapia, ya sea Reiki, Tarot u otra, le diría que confíe en su intuición. Si siente el llamado de su alma, que se abra y se anime. La persona correcta y la terapia indicada aparecen cuando uno está listo para recibirlas.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @emilianoperezterapeuta

YouTube: emilianoperezterapeuta

TikTok: emilianoperezterapeuta

WhatsApp: 2994720295