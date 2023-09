CREDITO CARAS

La rutina muchas veces nos hace perder eso que nos vuelve a tierra y nos frena.

En la farmacia suele haber muchas consultas relacionadas con el insomnio, y cada vez son más frecuentes.

El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño y puede generar molestias durante el día como cansancio, malestar general, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo, somnolencia, falta de motivación, cefalea, entre otras.

Suele pasar que a pesar de percibir el sueño como normal o adecuado, hay una sensación de un sueño poco reparador, un sueño que no es de calidad.

Y muchas veces la causa puede estar asociada a altos niveles de estrés y ansiedad.

Y volviendo a la rutina..

En esa rutina no nos tenemos que olvidar de nosotros, de nuestro cuerpo, porque entre la rutina estamos nosotros.

Cuando la rutina me sobrepasa, o soy consciente de que los niveles de ansiedad o estrés son elevados vuelvo a las plantas, son ellas las que me ayudan a volver.. porque recuerdo que tienen un ciclo y trabajan a sus tiempos, que a veces no son los tiempos que nosotros queremos. Y nuestro cuerpo también funciona de la misma manera, porque somos parte de la naturaleza.. Las plantas nos invitan a prestarle atención a los tiempos, a no apurar el reloj, a que cada cuerpo tiene sus tiempos, y hacernos conscientes de esto nos ayuda a mantener la calma transitando el proceso que estamos viviendo.

Una de las plantas medicinales que se me viene a la mente en este momento es la lavanda.. Es una planta con una energía hermosa, con un sabor muy agradable, y con un aroma que destaca entre tantas hierbas medicinales!

Generalmente se la asocia como una hierba relajante, por sus propiedades sobre el sistema nervioso.

Y hay estudios científicos que demuestran sus propiedades para calmar estados leves de ansiedad y de estrés, no sólo con la toma de su infusión sino el inhalar el aroma de su aceite esencial. Y esto lleva a mejorar la calidad del sueño.

Y siempre, la naturaleza nos trae a ese ciclo natural, respetando sus tiempos.. Observando y conectando con su esencia, pero también tiene propiedades que podemos aprovechar, y eso lo brinda la propia naturaleza.

En Equilibrio Fitomedicinal, te acompaño a recorrer un camino conectando a la naturaleza de una manera amable, como son las plantas medicinales.

Contacto:

[email protected]

www.equilibriofitomedicinal.com.ar

IG: @equilibriofitomedicinal