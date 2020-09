Diego Meritano es Ingeniero en Sistemas y “desde hace 15 años comencé a estudiar Coaching Ontológico, Coaching con PNL, Master Trainer en PNL, Hipnosis Ericksoniana, Regresiones a Vidas Pasadas, BioNeuro Desprogramación, Registros Akáshicos, Constelaciones Familiares y otras más, que me fueron marcando camino para llegar a este espacio de DeconstruirCoaching donde pongo al servicio de las personas, técnicas, herramientas y entrenamientos para el desarrollo personal”, explica Diego.

- ¿Cómo es que comenzó a interesarse por el desarrollo personal?

Si bien mi profesión de base es la Ingeniería en Sistemas, siempre me interesó el desarrollo de las personas, su trasformación, el cambio y la posibilidad de ir por lo que se desea; la ingeniería también es proceso, desarrollo, objetivos, resultados, y desde ahí mi enfoque en el resultado y desarrollo del Ser, considerando que todos podemos transformar nuestras vidas, desde ese primer paso que es necesario dar, y que es el “querer hacerlo”.

- ¿De qué manera se comienza con ese primer paso que es necesario dar?

Nuestras palabras contienen todo el significado que necesitamos encontrar. Ellas son el camino hacia lograr eso que deseamos. El objetivo es descifrarlo; por eso, DeconstruirCoaching, busca ir más allá de las palabras, que hay detrás de lo que digo, que me permitirá resolver algo, lograr algo o transformar algo en la vida.

- ¿Qué servicios ofrece y de qué manera?

De forma individual o grupal, el servicio de base es el Coaching Ontológico, y en función del objetivo que se trae, vamos aplicando diferentes herramientas de la PNL, Constelaciones, Hipnosis, Bio, etc. También me especializo en abordar un tema en particular, como puede ser los miedos, el duelo, la toma de decisiones, el enojo o la ira, lo desafíos. En la web de DeconstruirCoaching es posible bajar un ebook gratuito: “7 Acciones para el Cambio Personal” para obtener siete herramientas realmente poderosas de la PNL, BioNeuro, Constelaciones y Coaching que se pueden aplicar diariamente y que permiten asentar ese cambio buscado, el objetivo declarado que se quería conseguir o el deseo que se está persiguiendo.

Para contacto: Tel.: (011) 3122 1308 - www.deconstruircoaching.com - IG: @DeconstruirCoaching - FB: deconstruircoaching