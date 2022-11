ESPECIAL BOERBOEL EL MASTIN DE SUDÁFRICA

CREDITO CARAS

RESEÑA HISTÓRICA

Jan Van Riebeeck (nacido el 21 abril 1619 en Culemberg), fue el primer colono holandés en desembarcar en Sudáfrica. Los colonos holandeses en esta gran travesía llevaron consigo sus perros más fuertes para protegerlos de los muchos peligros. Otros colonos, como los ingleses, Trajeron sus mastines y bulldogs; los franceses sus dogos de Burdeos; los italianos cane corso y mastines… Durante esta Gran Expedición murieron muchos, tanto hombres como animales. Solamente los más fuertes sobrevivieron. La población indígena también tenía un perro nativo fuerte, el primitivo perro africano; y el cruce de este perro indígena con los perros europeos resultó en el boerboel primitivo, llamados “boeleboel”. Estos perros no tenían ni la aparencia externa ni las características del boerboel moderno, pero eran fuertes, resistentes a enfermedades y buenos perros guardianes.

Estos perros boerboel eran muy apreciados por los granjeros (“boers”). De allí toma el nombre la raza BOER (agricultor), BOEL (perro) lo que se traduce como PERRO DEL AGRICULTOR Los pioneros necesitaban perros que podrían ser a la vez amigo, trabajador, guardián y luchador, no olvidemos el entorno hostíl, y la compañía nada grata de animales salvajes. Por lo que requerían que estos perros fueran capaces de defender y cuidar a sus familias y también sus tierras.

Desobediencia, mal temperamento o enfermedad no se podían tolerar en estos animales ya que tenían que proteger a sus dueños, trabajar, pelear, e incluso matar por ellos

El boerboel no forma parte de los grandes organismos como son la FCI o la AKC pero sí que está totalmente estandarizada en Sudáfrica por asociaciones como la Asociación Sud Africana de Criadores de Boerboel (S.A.B.T.) y la Asociación de Élite de Boerboeles Sud Africanos (E.B.B.A.S.A.), encargadas de controlar la cría y hacer cumplir el estándar.

Podemos decir que el boerboel de hoy, cuenta con la composición genética del BULLMASTIFF, MASTIFF INGLÉS Y RHODESIAN RIDGEBACK. Este último, muy preciado sabueso sudafricano que ha contribuido a que el boerboel tenga un olfato

Pero si bien aun no tiene el reconocimiento en la FCI (FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL) PUEDO DECIR CON TODO ORGULLO que juntos la FCA (FEDERACION CINOLOGICA ARGENTINA) y nosotros hemos logrado en Argentina el PEDIGREE INICIAL. Esto que significa?

Nada más y nada menos… que se puedan registrar en nuestro país todos los BOERBOEL NACIDOS EN EL PAIS… y así tener un árbol genealógico de cada ejemplar inscrito. O sea un PEDIGREE.

TEMPERAMENTO Y CARÁCTER

Primero quiero aclarar que TEMPERAMENTO Y CARÁCTER NO SON LO MISMO

TEMPERAMENTO: Está dado por poligenes dominantes. Es la composición de los genes heredados 50% de la madre, 50% del padre

CARÁCTER: Es la suma del temperamento, más el medio ambiente. Crianza, entorno, sociabilización. Nutrición

Ahora sí hablaremos entonces del TEMPERAMENTO Y EL CARÁCTER DEL BOERBOEL. Podemos describir el temperamento de este gigante Sudafricano como Tranquilo, Alerta, Protector, Equilibrado, Obediente, Valiente, Confiado, Leal, Territorial.

El carácter del boerboel es tan atractivo o más que su belleza y su presencia. Es un típico gran perro, con un corazón aun más grande.

COMPORTAMIENTO

Es un perro NOBLE. Con un gran apasionamiento y apego a sus dueños y eso hace que sea instintivamente un perro seguro de si mismo, dispuesto a todo por los que ama.

Es cariñoso. Amoroso con su familia, demanda y demuestra amor, en todos sus movimientos, miradas, y en sus actitudes diarias

Es aplomado. No necesita hacer grandes show o despliegues al realizar su función innata de guardia y defensa. Se moverá lo justo y necesario. Sin ser pesado ni perezoso. Por el contrario es un perro ágil. Su porte, tamaño, estructura, expresión, su sola presencia ya intimida, impone respeto. Se colocará en un lugar estratégico de la propiedad. Donde pueda visualizar todo. Tener todo controlado. Y no se le pasará detalle alguno.

Será desconfiado con extraños. Pero los aceptará si son admitidos e ingresados con los dueños de la casa. Pero nunca, jamás les quitará los ojos de encima. Observando que intenciones tienen los recién llegados. Y estará alerta a sus movimientos y en cuanto algo le traiga sospechas actuará inmediatamente. Personalmente me han protegido poniéndose delante del extraño. Impidiendo que se acerque. Si alguna mala actitud persiste se lanza, tumba , retiene y según el comportamiento del agresor, lo mantendrá quieto y morderá sin dudarlo. Es asombroso y majestuoso verlo en acción, con su andar leonino. Su inmensa estructura, imponente, defendiendo a los que ama.

Es muy poco ladrador. Si será insistente cuando algo lo inquieta. El boerboel gracias a la contribución genética que posee del rhodesian ridgeback, sabueso Sudafricano, tiene un olfato muy desarrollado. Y puede detectar olores… gracias a que siempre esta venteando. Olfateando el aire… El cual le provee información. Esto hace que su SISTEMA DE GUARDIA SEA MUY COMPLETO. No solo OÍDO Y VISTA… TAMBIEN OLFATO. Ellos también detectan información a través del aire, y avisan muchas veces , antes de ver y oír. Esto es increíble, puesto que avisa o alerta, sin haber visto nada… pero enseguida se descubrirá el motivo de su ladrido…

Es Territorial. Recorre de punta a punta su espacio.

Otro detalle que hace a este moloso único. Es que no elige un alfa. Ventaja importantísima.

Toma a todo el grupo familiar como su alfa. Podrá manejarlo tanto un niño como un anciano. Porque no es terco. Al contrario es obediente al extremo. Pero si se deben dar órdenes claras. Y tener carácter para manejarlo, por lo general en otras razas, el alfa suele ser el hombre de la casa. Y cuando este se retira a su trabajo, queda la esposa o la empleada y no pueden manejar al perro. (Hablando de otras razas) y no pueden controlarlo.

PUES ESTO CON EL BOERBOEL NO SUCEDE.

El secreto radica en el vínculo…el boerboel necesita vincularse con su familia. Es una raza familiar.

Por los niños tiene especial predilección. Sabe instintivamente de la fragilidad de ellos. Los cuida. Los observa. Y logran un vínculo asombroso. Será su custodio personal las 24 hs. Con los ancianos igual. Son sumamente delicados. Y los tienen entre su manada.

CARACTERISTICAS FISICAS

Altura a la cruz: machos de 64 cm a 70 cm y hembras de 59 cm a 70 cm.

Peso: machos entre 60 y 90 kg y hembras entre 50 y 70 kg.

Capa: atrigrada, ( líneas negras sobre marrón) amarilla( bayo o arena) roja oscura (leonado) y marrón. Y el negra

Puede tener Máscara negra. O no

Promedio de vida: de 10 a 12

Relación con otros perros: dominante. No buscará iniciar una contienda. Pero se defenderá sin ningún temor

Aptitudes: perro de guarda y de compañía.

Alimentación del boerboel: de 600 a 800 g. diarios de alimento completo seco.

Arreglo: nulo.

ASPECTO

Es un perro corpulento, proporcionado, fuerte, potente y con una musculatura bien desarrollada. Su cuerpo es corto y ancho y su cabeza plana y también ancha. Las orejas son de tamaño mediano, las tiene bien separadas entre sí y le cuelgan en forma de V. Más largas que las de un bullmastiff, por ejemplo

APARIENCIA GENERAL

El boerboel es grande, fuerte y con músculos potentes. Su movimiento debe ser ágil y el cuerpo debe ser más grande, y corpulento que el de un boxer pero más bajo que un gran danés.

La apariencia deber ser amenazante e imponente.

Los machos deben aparecer más musculosos y las hembras más “femeninas”.

El boerboel es un perro bién equilibrado y de buenas proporciones.

El boerboel es leal, obediente e inteligente con un fuerte instinto de guarda para proteger a su familia. Es un perro con gran confianza y sin miedo.

El boerboel es un perro grande, digno en su confianza, obediente, inteligente y con fuertes vínculos a su dueño.

El boerboel es un perro de familia y bueno con los niños, con un instinto protector y de guardia. Esta vigilancia se detecta aún cuando es cachorro. El boerboel no es un perro exuberante a su encuentro y es bien apreciado por su tranquilidad y carácter equilibrado.

El boerboel es un perro impresionante que radía fuerza; los cuartos traseros son bién formados con una musculatura bien desarrollada. Tiene un alto nivel de tolerancia ante el dolor.

Es juguetón con los miembros de su familia pero se mantiene distante con extraños y puede ser dominante con otros perros.

Debido a su instinto territorial, el boerboel está mejor viviendo junto con su familia y en territorio que puede considerar suyo. Es una raza sin miedo y si percibe una amenaza protegerá a su propia familia con su vida.



CONCLUSIONES FINALES

Creemos, puesto que lo vivimos a diario con nuestros ejemplares, que el mastín de SUDAFRICA es una raza con gran corazón.Tiene potencia, fuerza, y capacidad de hacer lo que desee a su antojo. Sin embargo, no la ejerce.Se somete a nuestras órdenes.Con amor, confianza, y esa grandeza que nos hace admirarlos…ellos son y siempre serán gigantes por dentro y por fuera…

Los invitamos a conocer esta hermosa raza. A difundirla. Y sobre todo a amarla.