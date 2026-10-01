Estación Tachyon: un refugio en las sierras preparado para recibir grupos

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¿Qué hace de Estación Tachyon un espacio ideal para grupos?

Cuando creamos Estación Tachyon, lo soñamos como un lugar de encuentro. Sentimos que la transformación se vuelve más potente cuando se vive en comunidad, cuando las almas que resuenan en la misma frecuencia se reúnen con una intención común.Por eso el predio está pensado para recibir grupos. Tenemos hospedaje para 35 personas, un salón amplio para yoga, tai chi, chi kung, meditación o talleres, consultorios para terapias, zona de fogón, pileta y la naturaleza serrana que abraza todo. Y en Agartha Bistró cocinamos para cada grupo, así nadie tiene que preocuparse por nada más que estar presente.

¿Qué pueden encontrar los facilitadores que eligen el espacio?

Un lugar donde todo está preparado para que puedan enfocarse en lo que vinieron a compartir. Nosotros sostenemos lo demás: el alojamiento, las comidas, los espacios de trabajo y un equipo que acompaña con amor.

Y algo que no se encuentra en otro lugar: la Cámara Tachyónica. Siempre invito a los facilitadores a que su grupo viva al menos una sesión grupal, porque es la matriz de este lugar. Cuando un grupo entra junto a la cámara, se genera un campo de energía que amplifica el trabajo de todos. Muchos facilitadores me cuentan que sus retiros se vuelven más profundos acá.

¿Qué es Convergencia?

Es nuestro retiro, el que creamos con todo el equipo de Estación Tachyon para compartir la esencia del lugar. Será el 21, 22 y 23 de noviembre: tres días de inmersión completa con sesiones en la Cámara Tachyónica, yoga, tai chi, chi kung, sonido, fogones y conexión con Gaia.

Lo llamamos Misión con Gaia porque vamos a trabajar con la tierra, con los elementos y con el éter disponible para todos, aprendiendo a usarlo para nuestro mayor bien. Y porque sentimos que este es un momento para unirnos como humanidad, para recordar que somos parte de algo mucho más grande.

¿Por qué vivir esta experiencia en grupo?

Porque cuando nos encontramos con otros que están en el mismo camino, algo se activa. Nos reconocemos, nos sostenemos y nos animamos a ir más profundo. Lo que uno vive solo es hermoso, pero lo que se vive en comunidad deja una huella distinta.

Las puertas están abiertas, tanto para quienes quieran traer a su grupo como para quienes sientan el llamado de vivir Convergencia con nosotros.

Estación Tachyon · Timalu

San Esteban, Córdoba (a 7 km de Capilla del Monte)

Hospedaje para 35 personas · Salón de actividades · Cámara Tachyónica · Agartha Bistró · Fogón y pileta



Convergencia — Misión con Gaia

21, 22 y 23 de noviembre

Consultas y reservas para grupos y retiros:

www.estaciontachyon-timalu.com

WhatsApp: +54 9 3548 58-2575

@estaciontachyon.timalu