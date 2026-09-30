María Vázquez apostó a la sastrería total white para acompañar a Adolfo Cambiaso en su importante distinción

María Vázquez presenció una jornada muy especial donde su pareja y padre de sus hijos, Adolfo Cambiaso, fue protagonista. Mediante su red social, la empresaria compartió el look que lució en esta oportunidad y volvió a demostrar su elegancia con una propuesta sofisticada y atemporal.

Así es el look elegante y fashionista que lució María Vázquez junto a Adolfo Cambiaso

María Vázquez acompañó a su esposo, Adolfo Cambiaso, en una jornada muy especial para el polista, quien fue designado como embajador internacional del deporte argentino y, además, recibió la distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Para la ocasión, la conductora eligió un sofisticado look sastrero en blanco que combinó elegancia, sobriedad y algunos accesorios que aportaron contraste a la propuesta.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Para esta fecha especial, María Vázquez apostó por un conjunto de dos piezas en color blanco, una elección que volvió a poner en primer plano una de las tendencias que se mantienen entre las favoritas de la temporada: el total white. Su look estuvo protagonizado por un blazer estructurado de corte clásico, con solapas tradicionales y hombreras marcadas que aportaron definición a la silueta. Lo combinó con un pantalón de corte recto y amplio, de líneas relajadas, que le brindó al conjunto una impronta contemporánea.

María Vázquez

Debajo del blazer, María Vázquez llevó una camisa de seda en el mismo tono, ligeramente desabotonada en el escote. La elección de esta textura sumó movimiento y delicadeza al look sastrero, mientras que el tono blanco mantuvo la estética monocromática de principio a fin.

El traje blanco se convirtió en una de las alternativas más elegantes para renovar la clásica sastrería. La clave está en combinar la estructura característica de las prendas tailoring con una paleta luminosa que permite construir estilismos sofisticados sin necesidad de recurrir a estampas o colores intensos.

María Vázquez

En el caso de María Vázquez, el total white funcionó como base para un look equilibrado, en el que las diferentes texturas y proporciones evitaron que el conjunto resultara demasiado uniforme. El blazer marcado en los hombros contrastó con el pantalón de silueta amplia, mientras que la camisa de seda aportó un detalle más fluido y femenino.

Los accesorios que elevaron el look total white de María Vázquez

Como complemento, María Vázquez incorporó accesorios que rompieron con la monocromía del blanco y sumaron un aire sofisticado. Para protegerse del sol, la top model eligió gafas grandes de estilo aviador, con montura metálica y cristales degradados en tonos marrones. Este diseño aportó una impronta moderna y acompañó la estética elegante de su look.

Los accesorios que elevaron el look total white de María Vázquez



El principal contraste cromático apareció en la cartera de mano de cuero en tono marrón tostado. Se trata de un bolso estructurado, con cierre frontal, asas rígidas y bolsillos exteriores con detalles dorados, que sumó calidez a una propuesta dominada por el blanco.

Los accesorios que elevaron el look total white de María Vázquez



Por último, María Vázquez completó el estilismo con joyería dorada, entre la que se destacaron cadenas con un dije colgante y diferentes anillos. Los accesorios metálicos reforzaron el carácter elegante de su atuendo y elevaron su apuesta para acompañar a su marido Adolfo Cambiado en un día significativo.

De esta manera, María Vázquez apostó a la sastrería total white para acompañar a Adolfo Cambiaso en su importante distinción y cautivó a sus miles de seguidores al compartir las imágenes en su red social de Instagram. La modelo combinó un refinado conjunto en tono blanco con joyería dorada y un bolso de color marrón tostado, y demostró cómo armar una propuesta luminosa y en tendencia sin tener que recurrir a colores intensos.