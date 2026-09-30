Así se vivió la gran noche de CARAS Moda: de Moria Casán a Agustín “Rada” Aristarán, todas las fotos de la gala

Fue bajo el lema de celebrar la moda como una experiencia colectiva construida entre diseñadores, artistas y sus universos. Así se celebró CARAS Moda 2026: en tono inmersivo y en Artlab, el laboratorio creativo y centro cultural que lidera Gonzalo Solimano en Chacarita, dedicado a explorar nuevas formas de expresión entre arte, música y tecnología.

Todo lo que se vivió en CARAS Moda 2026

Con las experimentadas Kika Tarelli y Sol Albano al frente de la producción creativa y el propio Solimano y su equipo involucrados en cada detalle, la noche reunió a referentes culturales y estrellas como Moria Casán, acompañada por su nieto Dante Della Paolera –tocado con la varita de la estelaridad de "la One"–, Guillermina Valdés, Agustín “Rada” Aristarán, Charlotte Caniggia, Marta Fort, Juan Ingaramo, Imán Kaumann, Minerva Casero, Helena Otamendi, Bárbara Lombardo, Toti Spangenberg, Dafne Cejas, entre muchos otros, junto con reconocidos diseñadores como Fabián Zitta, Javier Zaiach, Matías Carbone, Luz Ballestero, Josefina Roveta, Min Agostini, Luján Haeder, Agostina Mancini, Beto Romano, Marcelo Giacobbe y Agostina Goyhman

A la izquierda, los diseñadores elegidos para el CARAS MODA. A la derecha, el momento del armado de tapa.

El fotógrafo y editor jefe, Federico De Bartolo, y Mercedes Funes, directora de CARAS, indican los lugares a ocupar en cada una de las tomas.

Federico De Bartolo, y Mercedes Funes en el making off de la tapa.

A partir de las 18, la host digital Helena Otamendi, vestida con un diseño exclusivo de Eva Bomparola fue la encargada de recibir los invitados, como Cecilia de Bucourt, Romina Gaetani, Pamela David, Benito Fernández, Laurencio Adot, Sarah Stewart Brown con Lola Lanata y Orly Benzacar, entre muchas otras personalidades del arte y la cultura.

Con la sensación de estar entrando en una experiencia inmersiva, los invitados se toparon con el primero de los cruces creativos en la puerta, donde, de la mano de Mala Ludwig, reconocida chef local y creadora gastronómica, la cocina dejó el backstage para convertirse en parte del recorrido. Con su enfoque técnico, conceptual e interdisciplinario y vestida por JT, Mala hizo un showcooking de tapas en vivo.

Luego siguió el trabajo de Agostina Elena, bartender y mixóloga que explora la intersección entre la coctelería contemporánea, los perfiles de sabor de vanguardia y la estética visual. Su propuesta trascendió la barra tradicional para convertirse en una acción performática viva: vestida por Luz Ballestero, convirtió la elaboración de cada cóctel en un gesto escénico donde la precisión técnica, el textil y la mixología de autor dialogaron en un mismo lenguaje de diseño.

A la izquierda, Moria Casán junto a su nieto, Dante Della Paolera. A la derecha, Moria y Federico Perroti, de su equipo de seguridad.

Moria Casán sorprendida con el tema “Momentismo Absoluto”

Entre las celebrities del nuevo CARAS Moda, se destacó la presencia de jóvenes talentos como Toti Spangenberg, galán de “Margarita”, serie que se despidió en su tercera y última temporada por HBO Max. “Mi vínculo con la moda es prematura, pero está empezando a crecer poco a poco, me interesa. Hoy, además, estoy melancólico por el cierre de Margarita. Pasaron muchísimas cosas en estos tres años, pero estoy contento con todo lo que sucedió o va a suceder”, admitió el actor, vestido por Matías Carbone.

​ Juan Ingaramo con Toti Spangenberg, lookeados por Matías Carbone.

Divinas, sus colegas de elenco y protagonistas del spin-off, Mora Bianchi y Lola Abraldes, también definieron su vínculo con la moda: “Ahora estoy encontrándome un poco más con la moda porque nunca fui tan decidida. Y lo estoy encontrando recién ahora que me permito jugar un poco más”, contó Mora. Y Lola sumó: “A mí me encanta y me divierte siempre ir probando cosas nuevas y salir de mi zona de confort. Fui a lo Joti Harriague y armamos con mi equipo este look canchero”. Fashionista nata, Minerva Casero aseguró tener un lazo muy natural con este universo. “Mi vínculo con la moda es muy estrecho. Me encanta la moda y siempre me gustó vestirme. Siento que es una manera más de expresar lo que uno es”, dijo la actriz, vestida por Beto Romano, de Esteta Estudio.

​ La pareja del momento, Toti y Mora Bianchi, con Lola Abraldes, todos del elenco de la serie “Margarita”.

Desfile digital durante el CARAS Moda.

Las modelos del desfile digital se materializaron en las escaleras.

Con convocatoria de Grupo Mass y el equipo de Wally Diamante y un dress code que invitó a los asistentes a lo “icónico”, el primer gran momento de la fiesta fue cuando en las pantallas de Artlab se proyectó un desfile virtual, alejado de las pasarelas tradicionales y con Club Med y sus postales de lujo como una invitación a un viaje que recién comenzaba.

La producción de factura íntegraente digital mostró diferentes formas de interpretar el diseño, el arte y la moda, de la mano de Las sureñas, Vernna, González, Carla Di Sí, Jessica Kessel, Natalia Antolín, Vevú y Verónica Laudi, muy bien representadas por las modelos Violeta Asensio, Valen Albizu, Sofía Zonis, Abril Ali y Cata Lo Cane, de la agencia LO Management.

La marca japonesa CASIO también participó con una propuesta que puso a sus relojes en el centro de la escena formando parte del desfile digital inmersivo y marcando la fuerte fusión con la tecnología, diseño y tendencias.

Fascinados con la propuesta, entre los invitados pudo verse también al PR Gaby Alvarez, quien llegó con el empresario Alejandro Trasmonte, presidente de TN Group, y la modelo y actriz Bárbara Cabrera, y se mostró acompañado por su mujer Lucrecia Gamundi. También dijo presente, el PR Leo Mateu, que llegó con su hijo León, súper simpático con sus anteojos negros y look rocker.

La noche del CARAS Moda.

Marta Fort llegó vestida por Esquina Esquina.

Una voz de la moda, de la mano de Graciela Borges

En una noche de performances inigualables, la inconfundible voz de Graciela Borges, desde la intimidad del off, invitó al público a cerrar los ojos y viajar en el tiempo. Dueña de un registro inconfundible, la prestigiosa actriz recordó que, al evocar un recuerdo —la infancia, un gran amor, una época amada— lo primero que regresa a la memoria es qué llevábamos puesto.

"Porque la ropa es una segunda piel cargada de deseo, tiempo y emoción. Una prenda nunca está sola: cobra sentido en el cruce con la música, el teatro, el ritmo y la mirada del otro", con ese relato poético, la diva del cine argentino dio la bienvenida a CARAS Moda 2026, una edición concebida no solo para ver la moda, sino para sentirla y celebrarla en un verdadero retrato colectivo.

La bartender, Agostina Elena.

La influencer Eloísa Von Wernich junto a la creadora de tragos.

Juan Ingaramo, Toti Spangenberg, Matías Carbone, Stella Tisera y Minerva Casero.

Y, como ya es tradición, cuando todas las celebrities y protagonistas convocados estuvieron presentes, se realizó la foto de tapa, a cargo del fotógrafo y editor jefe de CARAS, Federico de Bártolo. Pero esta vez, hubo un detalle diferente, porque los invitados pudieron ver en vivo el making off desde las pantallas instaladas en la sala principal.

Entre flashes y cálidos reencuentros, se pudo ver tanto la complicidad de Moria con su nieto Dante, como la gran química entre Charlotte Caniggia y Marta Fort, quienes se mostraron muy íntimas y cercanas, y se divirtieron con un particular match, al lucir ambas vestidos de Esquina Esquina, la marca de Josefina Roveta. “Es un súper look. Muy futurista y muy canchero, así que estoy contenta. Me gusta ser fashionista, me gustan las chicas que se animan a todo”, le contó Charlotte a CARAS.

​ Adrián Brown, Fabián Medina Flores, Pamela David, Gerard Confalonieri y Benito Fernández.

​ La noche contó con la cocina nikkei de Fabric sushi.

Fue entonces cuando Agustín “Rada” Aristarán, vestido por la diseñadora Agustina Goyhman (creadora de la marca de autor Museii), abrió las puertas de la ilusión para dar lugar a las performances.

Así dio paso al trío artístico compuesto por Charly Herrera, artista visual, Beto Romano, artista y diseñador de indumentaria, y Geronimo Lagos, diseñador de imagen y sonido y productor audiovisual, llevó a cabo una videoinstalación y video performance titulada “El pan de cada día”. La acción, que contó con la colaboración de Ruth Benzacar Galería de Arte, comenzó con la proyección de una pieza audiovisual dividida en siete escenas que exploró la sensibilidad, la vulnerabilidad y cuerpos en tensión.

La bartender, Agostina Elena.

Guillermina Valdés protagonizó una performance escénica interpretando en vivo un fragmento del texto “Oda a las cosas de las chicas”, de la poetisa norteamericana Sharon Olds. A través de su voz y su presencia, el monólogo abrió un recorrido íntimo sobre la memoria, la infancia, los mandatos y las complejas lecturas que atraviesan al cuerpo femenino.

Para dar forma tangible a este relato, el reconocido diseñador Fabián Zitta concibió para ella una pieza que trascendió el vestuario convencional. Fiel a su sello arquitectónico y a su riguroso trabajo de alta costura, esculpió una prenda que acompañó la narrativa del texto.

​ Las personalidades se deleitaron con las piezas que se elaboraron especialmente para el evento.

​ La chef mala Ludwig. a cargo del exclusivo menú.

​ Izq., la host digital Helena Otamendi entrevistó a Minerva Casero y a Beto Romano. Der., las ostras y centollas de Mar de Jade.

La música fue otro de los pilares de la experiencia CARAS en Artlab

Primero, junto a Juan Ingaramo, quien brindó un muy celebrado show, vestido con una creación pensada exclusivamente para su universo sonoro por Matías Carbone. A través de una relectura contemporánea de la sastrería, el diseñador aportó estructura, textura y movimiento a la presencia escénica del artista, fusionando la fuerza de la música en vivo con la impronta urbana del diseño de autor.

Figura de la escena, Juan Ingaramo compartió sus sensaciones antes de su aplaudida performance en el escenario. “Es un honor formar parte de este evento porque disfruto mucho de la moda. Y en este caso doble orgullo porque vengo a acompañar a Matías Carbone que es mi diseñador favorito y su ropa me hace sentir muy bien. Tengo un vínculo bastante intenso con la moda desde el disfrute. Me gusta también provocar sensación en el otro, en el escenario o el sábado a la noche en una fiesta”, admitió.

Luego, fue el turno de la Maca Viva, DJ y selectora sonora, al presentar un set rutero de espíritu orgánico y envolvente, inspirado directamente en el último desfile de la diseñadora Luz Ballestero. Su propuesta rindió homenaje a la banda sonora de los viajes en ruta y las travesías en familia por Argentina: un paisaje auditivo que evoca ruta, horizonte y movimiento. Vestida por la propia diseñadora, la música y el textil se fusionan en una misma narrativa de travesía y vanguardia contemporánea.

​ Mercedes Funes, Moria Casán y Agustín “Rada” Aristarán.

​ Javier Iturrioz, Cecilia de Bucourt y Wally Diamante, Director de Grupo Mass, a cargo de la convocatoria.

​ Gustavo González, Director General CEO de Editorial Perfil, Raúl Olmos con su mujer y su hija Natalia.

Bajo un guión teatral íntegramente digitado por la reconocida bailarina, coreógrafa y directora Andrea Servera, llegó el cruce de Imán Kaumann, Luján Header y Agustina Mancini, que celebró a una mujer que deja de ser observada para tomar el control de la escena.

El look propuesto nació de un traje de sastrería masculina 100% lana del archivo histórico de Mancini (dirigida por Agostina Mancini). Sobre esta pieza, HÆDER (bajo la dirección creativa de Luján Haeder) aplicó su Sistema de Diseño Regenerativo: una intervención artesanal y completamente reversible que transforma el pantalón en una falda lápiz y utiliza el blazer como cola, conservando intacta la prenda original y registrando su trazabilidad vía NFC.

El concepto se completa con un top en macramé negro tejido a mano —que evoca la atmósfera plumosa de Los Pájaros de Hitchcock— y el estilismo de pelo y maquillaje firmado por Jazmín Calcarami. Un encuentro entre sastrería tradicional, diseño regenerativo de autor y performance donde la moda no impone, sino que potencia la voz de quien la viste.

​ Iman Kaumann y la estilista Miuki Madelaire.

​ Juan Ingaramo, Toti Spangenberg, Matías Carbone, Stella Tisera y Minerva Casero.

Laurencio Adot y Damián Andrés Romero.

Como sello culinario, Fabric Sushi aportó su pilar sensorial y, lejos de las estructuras rígidas del catering convencional, ofreció una degustación inspirada en el entorno tecnológico, donde los invitados pudieron probar una selección de piezas de autor de máxima frescura.También hubo ostras y empanaditas de centolla de Mar de Jade.

Mientras tanto, Jerónimo Coll y Esquina Esquina recrearon de manera estilizada el atelier de un maestro soguero en una estación de trabajo en vivo: cuando Jerónimo elaboraba y manipulaba cueros y tientos, sus manos eran filmadas en primer plano para transmitirse en directo en las pantallas de las salas. La escena se complementó con maniquíes que exhibieron las prendas diseñadas en conjunto por el equipo.

La poética del cisne presentó también una puesta coreográfica inspirada en la figura del cisne —eje central en la obra de Samanta Abugauch— que fue interpretada por una bailarina en vivo. Lejos de una cita erudita o una alegoría clásica de belleza y pureza, la obra de Samanta aborda al cisne desde un realismo contemporáneo y una mitología personal arraigada en su infancia.

En este cruce multidisciplinario, el simbolismo interior de la artista encuentra un lenguaje común con la arquitectura textil y la alta costura de Marcelo Giacobbe, transformando la pintura en un cuerpo en movimiento.

​ Izq., Sara “Kiwita” Stewart Brown y Lola Lanata. Der., Gabriela Incola y Orly Benzacar, de galería Ruth Benzacar, artífice de la perfo de Charly Herrera.

​ Izq., Fernanda Villaroel, Paula Maidana y Camila Seara. Der., Fabio Ostroviecki, Mercedes Ponte y Leonardo Alcaraz.

​ Fabián Zitta, Julieta Kemble, Romina Gaetani y Charly Fonseca.

​ Leo Mateu con su hijo León.

​ JAZMIN CALCARAMI.

La artista y joyera Lina Cameli, quien comenzó su carrera convirtiendo en joyas la basura que llegaba a las playas del río Paraná, y la reconocida diseñadora Min Agostini se unieron en una experiencia performátca única que exploró los límites entre el cuerpo, la materia y el diseño de indumentaria.

Durante la performance, Min construyó e intervino un vestido en vivo sobre el cuerpo de Lina, revelando el proceso creativo en tiempo real.

A través de la incorporación y modelado de una sobrefalda, la prenda fue cobrando forma y volumen bajo la mirada de los espectadores, transformando la tela en una estructura escultórica adaptada a la presencia y expresividad de la artista.

​ Stella Tisera durante la performance de Esteta Studio.

​ Izq., la moda traspasó las pantallas en Artlab. Der., el trío artístico formado por Beto Romano, Charly Herrera y Gerónimo Lagos.

​ Min Agostini intervino un vestido en vivo sobre el cuerpo de la artista y joyera Lina Cameli.

​ Guillermina Valdés, por Zitta, interpretó un fragmento del texto “Oda de las chicas”, de la poetisa Sharon Olds.

​ Juan Ingaramo cantó vestido por Matías Carbone.

​ Juan Ingaramo con un BMW, la firma acompañó CARAS en su gran gala.

​ Izq., Sol Abraham, ganadora de GH 2026, eligió una Stella Artois Gold. Der., Micaela Piana en el spot de Club Med, que presentó sus destinos para el verano.

​ Nicolás Yocca, vicepresidente comercial de Perfil, con Martín Cabrales y Fabián Perechodnik

​ El maestro soguero Jerónimo Coll, en vivo, diseñó prendas con la marca Esquina Esquina.

​ Izq., Seba Cola de GH, junto a Gegé Neumann. Der., la estilista Nat Rosenfeld y Vanesa Strauch.

​ Izq., Darío Figueroa, Uma Bello, Sasha Chamma y Romina Carzoglio. Der., Grecia Fonseca, Yanina Taboada y Belén Orchuela.

​ Izq., Milagros Adobatto, vestida con inspiración cisne. Der., Mauro Bruera y Patricia Santa Cruz.

​ Matías Carbone, Josefina Roveta, Beto Romano, Luz Ballestero y Luján Haeder.

​ Izq., Romina Galanti, Luisina Gandola, Luis Barraza, Micaela Pijuan. Der., Vanesa Bella.

​ Imán Kaumann cantó su tema “Hitchcock” en la perfo que creó con Luján Haeder y Agos Mancini

​ Samantha Abugauch se lució en la coreo inspirada en la poética del cisne.

​ Samantha Abugauch durante su performance.

​ Samantha Abugauch y el diseñador Marcelo Giacobbe.

​ Izq., Miuki Madelaire, Naná Gallardo, Gerard Confalonieri y Pato Dalpra. Der., Martín Cols y Mateo Tirabasso.

​ Izq., el equipo de producción: Lucio de Crocci y Christian Vallejos de ArtLab, Kika Tarelli, Andrea Servera, Sol Albano, Federico Velenski, Mercedes Funes, Nat Dzigciot. Der., Cristian Forconesi y Mauricio Vittone, de Bodegas Forconesi.

​ Laurencio Adot y Damián Andrés Romero.

Como broche de oro de una noche única, Moria Casán revalidó una vez más su estatus como la figura más icónica del momento y, claro, lo celebró al ritmo del hit "Momentismo Absoluto".

​ Moria siendo Moria cautivó a todos.

Mientras una luz cenital la iluminaba, siempre rodeada y celebrada por Dante, su amigo y asistente personal Galo Sotto y un público enfervorizado, “La One” bailó vestida por la alta costura de Javier Saiach, con todo el rigor artesanal y el dramatismo necesarios para coronar CARAS Moda de la mejor forma. "Esto es moda, es vanguardia y es futuro", cerró la diva y dio paso al baile que cerró la fiesta de la mano de Maca Viva.

​ La DJ Maca Viva.

Dirección general: Mercedes Funes.

Producción creativa: Kika Tarelli, Sol Albano.

Producción general: Natalie Dzigciot, Federico Velenski.

Editor Jefe: Federico de Bártolo (asist. Delfina Garay).

Coreografía: Andrea Servera.

Filmmaker desfile digital: Guillermo Castro.

Postproducción y diseño de pantallas Estudio Malapalabra.

Estilismo: Salomé Areco.

Pelo Nicolás Zamaro y Claudia Cáceres para Wesay peluquería.

Make-Up Celeste Mud, Micaela Jorge para Mud Makeup Design.

Venue: Artlab.

Desfile virtual: GNZ Gonzalez, Verónica Laudi, Jessica Kessel, Vernna, Vevû, Las Sureñas, Natalia Antolín.

Ambientación Tribu Estudio.

Producción fotos y audiovisual

@salome.areco

@dolo.jpg

@vsantim

@rociochamali

Equipo multimedia: Patricio Mecozzi, Bianca Vaamonde, Sofía Herrera, Mariano Speroni, Belén Pugliese, Salomé Areco, Rocio Chamali, Nicolás Luis Dolotowicz Peini, Santiago Vicente Mendoza, Agustina Dimola.