Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo dan un nuevo paso en su exitoso negocio inspirado en su hijo Theo

El recorrido profesional y personal de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo encuentra nuevamente un punto de encuentro en el ámbito del emprendedurismo. La pareja, radicada en Europa, pero profundamente ligada a sus raíces argentinas, suma un nuevo capítulo a su proyecto Cittanina con una propuesta concebida en honor a Theo, el menor de la familia. La iniciativa apuesta por una narrativa donde cada lanzamiento dialoga directamente con la intimidad del hogar, las distintas etapas de la crianza y las vivencias de la pareja fuera de las canchas y del ámbito netamente empresarial.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez y su proyecto Cittanina

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: Cómo nació este nuevo proyecto familiar

El camino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en la vitivinicultura nacional comenzó formalmente con la inspiración que representó el nacimiento de Nina, su primera hija, quien motivó la creación de la etiqueta Pasión y Coraje. Aquella etapa inicial dio lugar a las primeras producciones y sentó las bases de Cittanina, una marca que busca reflejar la esencia de los momentos compartidos en familia. Con el correr del tiempo y la llegada de Theo, la dinámica de la casa adoptó un ritmo diferente, lleno de movimiento, dinamismo e incertidumbre cotidiana.

Fue justamente esa nueva atmósfera la que sirvió de disparador para encarar un nuevo vino. El proyecto se orientó hacia la búsqueda de un producto con carácter propio, pensado para acompañar encuentros informales, mesas familiares e historias de todos los días. La idea principal se concentró en plasmar la energía inquieta del pequeño, traduciendo esa vitalidad en una bebida fresca, versátil y descontracturada que invita a celebrar la cotidianeidad sin necesidad de protocolos ni formalidades exageradas.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: Proceso de elaboración

Las uvas de este nuevo vino provienen de La Consulta, una reconocida zona vitivinícola de la provincia de Mendoza. Se trata de un 100 por ciento Malbec obtenido de una finca específica. Para su elaboración, la bodega de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo prescinde de la madera y utiliza piletas de hormigón. Este método permite cuidar el punto exacto de cosecha para mantener la frescura y la expresión natural de la fruta, sin alterar su perfil original con notas de barrica.

Theorema del Caos, la nueva etiqueta inspirada en su hijo Theo

El significado detrás de la nueva etiqueta por Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La nueva botella se presenta bajo el nombre de Theorema del Caos. La elección de la denominación no resulta casual ni arbitraria: Está inspirada en Theo y alude de forma directa al equilibrio que la pareja intenta sostener en el día a día entre las exigencias del fútbol profesional de alto rendimiento, los compromisos comerciales de sus marcas, los viajes frecuentes por compromisos internacionales y el cuidado diario de dos niños pequeños.

Agus Gandolfo y Lautaro Martínez junto a Nina y Theo que son fuente de inspiración para su proyecto Cittanina

A través de sus cuentas de redes sociales, el matrimonio mostró el detrás de escena del desarrollo, compartiendo cómo la idea maduró entre visitas a los viñedos, degustaciones de muestra y charlas familiares. La etiqueta sintetiza esa convicción de que en el aparente desorden de la rutina familiar siempre surgen instancias inolvidables. Entre entrenamientos, partidos decisivos de la temporada y la agenda empresarial, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo consolidan así un espacio de trabajo propio que conecta de manera genuina sus pasiones con los afectos más importantes de su vida.