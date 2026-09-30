Adiós a las sillas convencionales: Zaira Nara eligió las sillas de director para decorar su estudio

Zaira Nara volvió a llamar la atención, esta vez por la decoración de su estudio. La modelo y conductora mostró algunos sectores de su espacio de trabajo y dejó en claro que el diseño interior también puede ser una forma de expresar personalidad. Lejos de las sillas convencionales, eligió modelos de director para acompañar una propuesta moderna, luminosa y funcional.

Zaira Nara mostró el diseño minimalista de su estudio y sus sillas de director

Zaira Nara compartió varias imágenes de su estudio en su cuenta de Instagram, donde se puede observar una estética minimalista, en la que predominan los tonos claros y los materiales naturales. Las paredes y el techo están completamente revestidos de blanco, una elección que permite potenciar la iluminación y generar una sensación de mayor amplitud. A este conjunto se suman vigas expuestas, que aportan carácter arquitectónico y rompen con la uniformidad de la paleta. "ZN estudio. Hola bebé", escribió la modelo.

El estudio de Zaira Nara//Instagram

Uno de los principales atractivos del ambiente son los grandes ventanales con marcos negros. Además de permitir el ingreso de abundante luz natural, estas aberturas conectan visualmente el interior con el jardín. El contraste entre el negro de los marcos y el blanco de las paredes crea un efecto contemporáneo, sobrio y elegante.

En la zona principal del estudio, una extensa barra de trabajo blanca recorre buena parte del ambiente. El mueble funciona como espacio de apoyo y organización, y está acompañado por estantes abiertos en los que se pueden observar distintos objetos decorativos. Para completar este sector, Zaira eligió sillas altas de estilo director, una alternativa que combina comodidad, diseño y un aire relajado.

Zaira Nara sentada en su silla de director//Instagram

Las sillas de director se destacan por su estructura liviana y su respaldo de tela, características que las convierten en piezas versátiles, que han comenzado a incorporarse en oficinas, cocinas y estudios hogareños. En este caso, la elección refuerza el estilo descontracturado del ambiente sin perder sofisticación.

Así son los sillones de diseño y las alfombras yute que Zaira Nara tiene en su casa

En otro sector del estudio, se puede ver a Zaira Nara rodeada de varios sillones de diseños modernos y orgánicos. Uno de ellos es de color beige claro, con líneas suaves y redondeadas que transmiten una sensación de confort e invitan al descanso. Su aspecto envolvente lo convierte en una pieza ideal para crear un rincón de lectura o pausa dentro del espacio de trabajo.

A su lado aparece otro sillón en tono marrón oscuro, de formas más angulares y con un respaldo alto. Su diseño sugiere comodidad y privacidad, además de aportar profundidad visual al conjunto. Ambos modelos se integran en un área de estar contemporánea, decorada con una paleta de colores neutros.

Los sillones y alfombras yute que Zaira Nara tiene en su casa//Instagram

Otro de los elementos que se ven en el estudio de Zaira Nara es el uso de alfombras yute, logrando un ambiente más fresco y natural, ya que son biodegradables. Además, son fáciles de limpiar y combinan con diseños minimalistas como este espacio que mostró la hermana de Wanda Nara en su cuenta de Instagram

Con esta propuesta, Zaira Nara demuestra que un estudio puede ser práctico y, al mismo tiempo, reflejar una identidad estética definida. Entre sillas de director, sillones envolventes, alfombras de yute y grandes ventanales, el ambiente combina funcionalidad, calidez y modernidad. Una elección que se aleja de lo tradicional y confirma el protagonismo que tienen los muebles con personalidad en la decoración actual.