Estefanía Appella: “Acompaño a las personas que llegan a mí a encontrar guía y claridad a través de la reconexión con su esencia”

CREDITO CARAS

En tiempos en los que la realidad se nos puede volver abrumadora, cruzarte en el camino a Estefanía Appella está muy lejos de ser una casualidad. Si crees que por obra del azar llegaste a esta nota, déjame decirte que no, que probablemente la vida, el universo, Dios, o como quieras llamarle, te está haciendo un regalo. Vas a leer mi experiencia y mi sentir, pero ojalá pueda transmitirlo de una manera que movilice al menos la curiosidad de conocerla.

Estefanía llega como un oasis de calma en una era marcada por lo vertiginoso de las cosas que nos pasan. Solemos vivir en el ruido, el externo y el interno, en la complejidad de los vínculos, en las dificultades para hacer lo que deseamos y en el estrés que todo esto nos genera. A menudo nos resulta difícil encontrar paz en el caos y respuestas que nos guíen hacia la luz al final del túnel. Y precisamente Estefi se me representa de esa manera: es Paz, es guía, es luz. Y todo eso que es, además lo tiñe con magia y una dulzura en su forma de ser y expresarse que llega hasta el alma.

Cuesta pensar que esta mujer oriunda de Bragado, tan profunda en esencia y con un gran camino en la espiritualidad como tarotista y Máster en limpiezas energéticas, tenga un recorrido profesional técnico-científico ligado a su título como Licenciada en Ciencias de los Alimentos. Si bien su carrera le brindó muchas satisfacciones, hoy siente que no se alinea con su propósito de vida.

“Hace 4 años, puse mis dones al servicio de la gente. Acompaño a las personas que llegan a mí a encontrar guía y claridad a través de la reconexión con su esencia, trayendo a la luz información de su subconsciente para comprenderse, sanar y recuperar la autoridad en su vida, potenciando su poder interior”, expresa sobre su presente, con la alegría de haber tomado la decisión correcta, lanzando su proyecto Esa Bruja. Seguramente no habrá sido fácil, pero mucho más difícil hubiera sido silenciar ese llamado que crecía en ella con la fuerza de sus dones. Y agrega: “Entiendo que nuestra presencia en el aquí y ahora es obra del milagro de la vida. Un regalo que nos ofrece la divinidad para cultivar nuestra alma de experiencias que nos eleven. Sin embargo, esto no siempre fue así para mí. He vivenciado una transformación maravillosa que mi alma agradece, porque gracias a ella puedo plasmar en el mundo mi propósito de vida. Y si yo puedo, ¡sé que todos pueden!”.

Estefi, ¿Cómo fue ese comienzo en lo espiritual? ¿qué es lo que descubriste en vos que te llevó a empezar a recorrer este camino?

Comencé a transitar mi viaje espiritual luego de soltar un vínculo intenso. Esto me dio espacio para pensar en mí y contemplar la vida que había construido hasta entonces, encontrando en ella un gran vacío, una profunda insatisfacción. Si bien en apariencia estaba todo bien, y todo era como tenía que ser, había algo dentro mío que pulsaba y me afirmaba que la vida no era sólo eso, sino que había mucho más y que fuera lo que fuera, era el camino por descubrir. Me di tiempo y, por primera vez en muchos años, fui paciente conmigo misma. Comprendí que el proceso que estaba atravesando era trascendental y que merecía ser fluido. Me entregué con fe y mi alma me llevó a volver a atender el llamado del Tarot. Ésta fue y es la herramienta clave en mi viaje espiritual. Gracias a ella pude anclar mi espiritualidad a la vida diaria, pude comprenderme, hallar claridad y una profunda pasión. Mi conexión con el Tarot fue mágica como así también lo fueron sus revelaciones. Y sentí que esa fuerza era tan poderosa, que quedarme toda esa magia para mí resultaría muy egoísta. Y sentí dentro mío la necesidad y las ganas de compartir esto con el mundo. Es así que comencé a abrirme y a compartir la magia con otros. Tuve miedos, inseguridades y hasta prejuicios, pero mis ganas y la magia que sabía que podía transmitir a través de una sesión de Tarot trascendió todo eso, y me animé a dar el paso y crear mi negocio Esa Bruja. Mi vida cobró sentido y propósito.

¿Cómo fue creciendo en vos el interés por descubrir cada vez más herramientas, que son las que hoy ofreces a tus consultantes?

Es difícil de explicar, una cosa lleva a otra, y creo que la curiosidad impulsa el descubrimiento. La conexión con las energías sutiles es el motor de aprendizaje. Luego del Tarot comencé a adentrarme en Péndulo y Radiestesia, Runas Brujas, Numerología, Mesa Radiónica, Terapia de Regresión a Vidas Pasadas, Limpieza Energética Astral, Trabajos Energéticos y otras mancias que me permitieron profundizar en mi autodescubrimiento y reconocer el poder que existe en mí y en cada persona que llegó a sesión. Con el paso del tiempo y la experiencia adquirida, fui resonando más con algunas mancias que con otras, y consecuentemente reduje mi oferta.

¿Cuál sentís que es, de estas herramientas en las que te especializas, aquella que es la más reveladora y hasta sanadora?

La Limpieza Energética Astral es la sesión más poderosa, sanadora y liberadora.

Muchas personas llegan a mí cansadas, frustradas, sintiéndose víctimas de las circunstancias. En algunos casos, las personas se desconocen a sí mismas, no se hallan en sus pensamientos, emociones ni acciones, se sienten perdidas y desbordadas, bloqueadas, sumidas en rachas de “mala suerte” que se manifiestan en sus vidas de diferentes formas.

En estos casos, en primer lugar, realizamos un Diagnóstico Energético Personal a través del cual abordamos en detalle el estado del sistema energético del consultante, para conocer si tiene hecho algún trabajo de magia negra. En casos afirmativos, se procede a realizar la liberación correspondiente y se complementa con purificación energética, sanación, recarga energética y protección.

Los testimonios que recibo luego de estas sesiones son realmente conmovedores. Las personas comienzan a vivir su vida en plenitud, se reencuentran consigo mismas, sus vidas cobran sentido y todo esto resulta tan satisfactorio que reconforta a mi alma.

¿Cómo es una sesión con vos? ¿Vos decidís qué herramientas espirituales utilizar según cada caso o tu consultante llega con una idea ya definida de lo que quiere?

Mi misión es ser canal de luz y guía para transmitir claridad y paz. Mis sesiones se caracterizan por la empatía en la conexión que se establece entre el consultante y yo. Muchas veces, las personas que habitualmente toman sesiones esotéricas llegan a mí solicitando alguna sesión en particular. Otras, que no tienen experiencia o se sienten perdidas o abrumadas por sus situaciones, me cuentan qué les sucede y yo les recomiendo la sesión que mejor se ajuste a sus necesidades. Actualmente atiendo sesiones online y me gustaría recuperar la presencialidad.

¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes hoy en día?

Hoy en día los motivos de consulta más frecuentes son:

Sospecha de tener hechos trabajos de magia negra

Falta de claridad en diversos aspectos de la vida, principalmente, en vínculos y trabajos

¿Por qué crees que te buscan las personas, eso que te hace especial o que es tu diferencial?

Siento que las personas me buscan y vuelven a mis sesiones por la paz y la asertividad que transmito a través de la palabra. Encuentran en mis sesiones un bálsamo de calma y certeza, que los guía en su vida, que los motiva a seguir, que los impulsa a tomar las mejores decisiones o que les confirma lo que su intuición les ha estado diciendo.

¿Qué le recomendas a alguien que siente que no puede avanzar en su proyecto o que se siente estancado y no sabe cómo salir de esta situación?

Más allá de tomar una sesión de Tarot o Diagnóstico Energético para obtener claridad, les recomiendo que se sientan, que encarnen en presencia plena esa situación. Aceptar los bloqueos es el primer paso para reconocerlos y comenzar a desmentir las creencias limitantes que los crean y alimentan. Trabajar la autoestima nutre la confianza y la seguridad en uno mismo. Los límites están en la mente. Por eso siempre digo que la mente puede ser nuestra mayor aliada o nuestra peor enemiga. Utilicémosla a nuestro favor siempre. Debemos ser plenamente conscientes de nuestro diálogo interno y la calidad de nuestros pensamientos para alinearlos en altas frecuencias y así co-crear una vida próspera y abundante.

¿Cuál sentís que es tu misión en esta vida?

Mi misión de vida es ser instrumento divino que actúa como guía y aporta claridad y bienestar a las personas que llegan a mí.

En ese sentido, ¿Cuál es tu mayor satisfacción en relación a la ayuda que brindas a las personas?

Mi mayor satisfacción es ser testigo de la transformación que experimentan mis consultantes luego de las sesiones. La claridad y el empoderamiento que alcanzan es maravilloso. Muchos de ellos reconocen que recuperan sus ganas de vivir, otros que se sienten capaces y merecedores de hacer cambios, de jugárselas por sus sueños, de tomar decisiones trascendentales. Ese es el regalo más bello que puedo recibir.

Me gustaría hacerte una última pregunta, desde la curiosidad, pero también desde la empatía. Siento que debe ser algo muy fuerte y poderoso descubrir los propios dones, “hacerte cargo” de que los tenés, desarrollarlos y ponerlos al servicio de las personas. ¿Cómo lo vivís, qué significa para vos?

Descubrir mis dones fue un antes y un después en mi vida, un punto de inflexión que lo cambió todo. Fui una persona sumamente terrenal, convencida de que no necesitaba explorar mi plano espiritual. Sin embargo, la deconstrucción que experimenté fue intensa, profunda y reveladora. Gran parte de mi vida asistí a un colegio católico y sinceramente salí descreída, pero en mi búsqueda por encontrar eso que sentía que estaba ahí para mí, redescubrí mi conexión con la divinidad y hoy en día no concibo una vida sin su sostén y guía.

El descubrimiento de los propios dones requiere de valentía y aceptación, desarrollarlos es parte del compromiso innato que surge al descubrirlos, y ponerlos al servicio de las personas es un acto de responsabilidad y amor.

Siento que el mayor poder de mis dones radica en compartirlos con quienes llegan a mí. Sé que no todas las personas resuenan con mis mancias o mi forma de ser, pero quienes sí lo hacen, vuelven en busca de paz, guía y claridad. Están abiertos a escuchar aquello que muchas veces no se quiere oír y predispuestos a tomar decisiones que reafirmen su camino o los impulse al cambio.

Mis consultantes confían en que mis dones están puestos al servicio de su mayor bien y esa confianza los impulsa a asumir el poder de transformar sus vidas, convirtiéndose en protagonistas de su propio camino. Poder acompañarlos en ese proceso no sólo da sentido a mi misión, sino que también reafirma día a día el compromiso y la relevancia de mi labor.

¡Gracias Estefi por contarnos tu historia!

Para contactarte con Estefanía – Esa Bruja

Instagram y TikTok: @esa.bruja

Facebook: Esa Bruja - Tarot y Otras Mancias

WhatsApp: +54 9 2342563020

Web: https://esabruja.tiendup.com/