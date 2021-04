Estudio Bussola Haus: otra mirada en diseño

Como muchos, Edgardo Mario Pace junto a sus socios, primero fueron clientes y, curiosos del mercado argentino y gracias a la observación, al entender las necesidades y las emociones por las que transitan los clientes cuando se desarrolla una casa, pudieron llevar al Estudio Bussola Haus a buen puerto. “Hoy, la clave, para nosotros, es ofrecerles un sistema práctico y resolutivo por medio del cual se sientan contenidos por profesionales, que estamos para asesorarlos en cada etapa”, asegura Edgardo.

- ¿Cómo fueron los comienzos y con qué tipo de obras?

Nosotros arrancamos dentro del mercado urbano, puntualmente con reciclaje de Ph y departamentos antiguos, recuperando su valor a la máximo expresión. Con el paso de los años, fuimos desarrollando viviendas residenciales desde cero dentro urbanizaciones privadas en zona Norte del Gran Buenos Aires. Siempre me gustó todo lo referido al diseño de viviendas residenciales, especialmente las novedades que se dan en distintas partes del mundo, las cualidades que debe tener un hogar e investigar cómo van evolucionando las distintas necesidades de los clientes, según sus etapas de vida. Hoy en día, me encuentro siendo co- fundador de este estudio donde puedo hacer realidad todo lo aprendido y trabajando con un excelente equipo humano de profesionales que estamos disponibles para cualquier desafío que se pueda presentar para cada proyecto.

- ¿Cuáles son los formatos de trabajo que ofrecen?

Ofrecemos, proyectos propios, la posibilidad de acceder a una vivienda con diseño en lote propio dentro de los mejores barrios privados de zona Norte de Buenos Aires, con facilidades de pago. También el servicio de diseño de proyectos y construcción con nuestro equipo de profesionales que nos acompaña desde los inicios del estudio.

- ¿Qué es lo que más lo motiva en su profesión?

Lo que tiene nuestra profesión es que siempre es dinámica, va evolucionando y nos obliga a estar continuamente capacitándonos sobre los nuevos métodos y necesidades que nos presentan los clientes.

- ¿Qué función cumple la empatía en el desarrollo de un proyecto?

Básicamente, la empatía es nuestro pilar. Todo proyecto significa más que una simple construcción de una vivienda, se juegan varios sentimientos, esfuerzos, valores y hasta se proyectan como serán los años futuros de una persona.

- ¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Nuestro trabajo consiste en hacer equipo con el cliente, una relación en la que se debe generar confianza mutua. Es fundamental ser claros y prolijos desde el inicio, demostrando transparencia y comunicándonos continuamente durante todo el proceso.

- ¿Cuáles son los proyectos como empresa?

Desde el año pasado, realizamos la apertura de nuestra oficina ubicada en el Edificio Plaza Central de Puertos/ Escobar acompañando a este mega-emprendimiento dentro de una zona con mucho futuro. Estamos muy optimistas por lo que se viene ya que, al apostar a una zona en pleno crecimiento y con los efectos de la pandemia que se están viviendo, ya estamos en un continuo crecimiento en la cantidad de proyectos que nos va a obligar a ampliar nuestro equipo y fortalecer nuestros lazos con los socios estratégicos para afrontar los nuevos desafíos que se nos vayan presentando.

