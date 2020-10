Faustina Lora: pasión y dedicación por la moda

Faustina Lora, es la fundadora de la marca que lleva su nombre, y nace hace varios años con un propósito clave: que cada clienta reciba atención personalizada, sintiéndose a con lo que está llevando. Hoy charlamos con la emprendedora quien nos presenta su espacio junto con a sus diseños de tendencia. “Me gusta darle seguridad a las clientas para que puedan trasmitir quienes son, ya que el estilo marca quién eres sin tener que hablar. Considero que el estilo es para siempre, por eso es muy importante trabajar en él”, afirma la emprendedora y afirma que “mi finalidad es mantener una relación muy cercana con nuestras seguidoras, conocer sus gustos, colores que la benefician, que desea mostrar sobre su personalidad; brindarle confianza y seguridad. Eso nos permitirá ayudarlas a romper con ciertos prejuicios que muchas veces solemos tener”.

Además, Faustina le cuenta a CARAS sobre sus cualidades y motivaciones que le permiten ser una diseñadora de vanguardia. “Soy una apasionada de la moda y tengo un sentido estético afinado para descubrir las prendas que nuestras clientas amaran. Convertir esos básicos salvadores en looks súper atractivos”.

Con respecto a los públicos y estilos en lo que se enfoca la marca, su creadora detalla que “con los años la marca fue abordando varios estilos. Hoy apunto a un perfil más formal pero súper cómodo, canchero y sobre todo con mucha onda. Busco la versatilidad, que una prenda pueda usarse tanto de noche como de día; con estiletos, zapatillas o botas. Pero también tenemos opciones más juveniles. Comprar en Faustina Lora es una experiencia donde madre e hija pueden encontrar sus estilos”, destaca.

Faustina, ¿qué no puede faltarte esta temporada de primavera/ verano?

Sin dudas que no pueden faltar las maxi camisas, ya que tienen el condimento ideal para convertirse en un comodín. SUS VIRTUDES: son versátiles, transforman un conjunto básico y se adaptan a diferentes tipos de figuras. Las podés usar como vestidos, con pantalones engomados, con jeans rotos, con shorts y zapatillas, con botas.

La sastrería es un “must have” en este momento. Sacos y pantalones por partes separadas pueden tomar una variedad amplísima de conjuntos perfectos para llevar en tu día a día.

¿Cuáles son los conceptos claves para diseñar?

Hay que poder animarse a jugar sin límites. Descontracturar looks con zapatillas y darles más informalidad, sumar accesorios y después llevarte el mundo por delante. Está en tus manos.

Desde Faustina Lora se destacan por mantener precios accesibles, brindando tiempo y dedicación a cada persona que los visita con cita previa. “Hoy debido a la pandemia, las redes sociales lo son todo. Poder trabajar con celebrities e influencers nos dan una apertura muy importante. Interactuar con nuestros seguidores, conservarlos y mostrarles un poco de moda es un plus en esta nueva era. La moda genera emociones y nos hace felices por eso buscar la armonía entre la persona y lo que elige es mi satisfacción principal”, afirma.

De cara al futuro desde la marca tienen en claro sus horizontes y apuestan a ir por más. “Hoy proyecto un nuevo showroom con varias habitaciones y mayor comodidad, que no saben lo que está quedando es sobre Av. Libertador y Olleros. Apuntamos a trabajar más la parte de venta online que es super importante en este momento. Nada sería de esto si no contara con la ayuda de Clau, mi asistente y mi hermana Fabiana que siempre me están ayudando”, remarca Faustina.

Por último, la emprendedora concluye con sus ideas a futuro. “Tener estos meses en medio de esta pandemia me permitió pensar y tener ideas más claras hacia donde quiero ir. Mi Instagram creció muchísimo y pude trabajar con muchas famosas encantadoras que se super involucran y ayudan a que personas como yo que puedan crecer”.

Datos de contacto : IG: @faustinalora // faustinalora@hotmail.com - showroom en Libertador y Olleros, Las Cañitas.