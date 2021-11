Fiel Accesorios: una comunidad que no para de crecer gracias a sus cursos

La Lic. Muriel Geiskkovitch o Muri, como suelen decirle, es una profesional de la Psicología que buscó emprender, con el objetivo de crear líneas de accesorios de tendencia y calidad para sus clientes. Así nació Fiel Accesorios, un espacio donde ella comunica y transmite los propios métodos y técnicas que aplica en sus productos.

“Me defino como una “hacedora serial”, vivo en movimiento buscando ideas y nuevas propuestas para ofrecer en este proyecto. Siempre estuve en contacto con el mundo emprendedor y en constante capacitación en distintas áreas relacionadas al marketing, producción audiovisual, diseño y manualidades en general”, cuenta Muriel quien, durante el año 2017, se dedicó a dictar infinidad de clases presenciales para alumnas en Argentina y otras personas que vinieron desde Chile, Brasil, Uruguay y España.

“En aquel momento era el auge de los workshops presenciales y tenía listas de espera interminables. Eso me hizo desbloquear un próximo nivel (ya que los cursos online de bijouterie eran un nicho inexplorado) y me sumergí en el desafío de producir mi primer curso online desde Argentina para todo el mundo”, recuerda la profesional.

De esta manera, Muriel logró entablar diversos cursos para otros proyectos, la generación de contenidos digitales para cuentas, junto con la creación de las plataformas de membresías, manejo que hace actualmente en su marca.

¿Qué cursos hay actualmente en Fiel Accesorios?

Actualmente, tengo varios cursos disponibles en forma online para diseñar accesorios de tendencia. Son todos distintos, pero mantienen la esencia de la marca. Lo que más valoran de ellos es que enseñó de forma fácil. Son muy didácticos, con vocabulario sencillo y realmente dinámicos. No hace falta tener ningún conocimiento previo para sumarse a un curso en Fiel. Cada vez son más las mujeres que quieren emprender en el mundo de los accesorios y muchas otras se animan a formar parte de la comunidad porque se encuentran en búsqueda de una actividad de esparcimiento. El más popular y amado por todas es el Curso Online de Soldado® donde enseñó mi propio método para conseguir aros y collares de gemas con terminaciones profesionales.

¿Cuál es su diferencial?

El diferencial en Fiel, sin lugar a duda, es que es una marca pionera en los cursos y propuestas que brinda. El contenido es auténtico, veraz y todo está testeado antes de ser transmitido. No escatimo nada de información y experiencia. Todos los cursos de Fiel, además de videos explicativos, se apoyan en material descargable. Son apuntes estratégicamente armados para tener siempre cerca. Además, están los grupos online donde las alumnas pueden realizar sus consultas y compartir el avance de sus creaciones.

¿Dónde ponen el foco?

Desde el comienzo intenté brindar un servicio personalizado al cliente. Obviamente que, con el transcurso del tiempo y el crecimiento de Fiel, tuve que estandarizar algunos procesos. Comparto mucho de mi día a día e intento transmitir siempre un mensaje positivo y alegre para poder contagiarlas y animarlas a emprender. Acá no hay recetas mágicas, las alumnas se convierten enseguida en clientas leales y fieles porque valoran la atención pre y post venta... ¡Y eso me encanta!

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Mi mayor satisfacción es recibir mensajes de alumnas. Ellas me cuentan cuánto prosperó su negocio desde que participaron de un curso Fiel o tuvieron alguna asesoría conmigo. Disfruto que me compartan sus experiencias y logros. Con muchas ya somos amigas virtuales y se creó cierta sinergia emprendedora que me hace muy feliz.

Datos para saber más: Instagram: @accesoriosfiel - Web: www.fielaccesorios.com - Mail: [email protected]

