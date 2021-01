FITBYANTO: entrenando online en tiempos de pandemia

Antonella Machado es personal trainer y preparadora física deportiva. Ella creó un espacio donde, en medio de la crisis sanitario, se pudiera brindar un programa de entrenamiento online de calidad. Hoy ella charla con CARAS donde nos detalla en profundidad sobre sus métodos de calidad.

“Buscaba formar una marca ya que podía hacer que mi forma de trabajo crezca, pero sin que yo esté siempre presente. Y la pandemia aceleró todo, jaja. Me obligó a buscar soluciones, porque de repente todos los clientes que tenía presencial ya no los podía atender. Empecé con clases por zoom y sinceramente no podía conectar con mi esencia ni dejar todo como estaba acostumbrada”, destaca Antonella.

Allí fue cuando la profesional del deporte decidió formar un programa de entrenamiento online. “Como no quería que pierda la magia y la escucha del uno a uno presencial, lo armé hablando con diferentes profesionales, nos asociamos y le puse mi esencia. Hoy aportamos con FITBYANTO valor a cientos de mujeres de varios países, cada vez se borran más las fronteras”, detalla Machado.

¿Qué programas tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

HOY tenemos un programa de entrenamiento que ataca todos los puntos para una mejora en los hábitos y en lo físico. El equipo está conformado por profes de educación física, una psicóloga y coach y una nutricionista especialista en plant based.

El sedentarismo desde casa es más evidente y cada vez somos más conscientes que hay que entrenar, entonces armamos un programa para que alguien con o sin experiencia pueda empezar y aprender ejercicios, a comer mejor y a pensar mejor.

De momento es solo para mujeres, y las que se suman tienen a disposición muchas rutinas, cada una con videos explicativos, para hacer desde casa o del gimnasio. Yo hago clases en vivos todos los días, para que puedan entrenar conmigo.

Además, tienen todas las semanas charlas grupales con la coach del equipo, que toca temas como el autoboicot, predisposición al cambio y alcanzar objetivos, entre otros. Sumado a esto la nutricionista armó diferentes planes nutricionales según el objetivo de cada una, y dos veces al mes tenemos una charla de preguntas y respuestas para sacar todas las dudas y aprender a comer mejor.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Lo que buscamos junto con el equipo es que sea sostenible, porque de ahí nacen los cambios. No creo en las dietas estrictas, en los grandes sacrificios. Sino en estilos de vidas y en los buenos hábitos, por eso arme un equipo (psicóloga, nutricionista y profes de educación física) para lograr que las acciones sean sostenidas.

El concepto es simple, que entrenes el cuerpo, la cabeza y los hábitos. Me di cuenta de que la gente (y me pasaba a mí), abandona cosas no porque dejaban de gustarle los resultados que pueden tener, sino que abandonan porque no sostienen el proceso. Y enamorarse de la siembra es lo que genera grandes cosechas.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

La problemática más grande es la aceptación, y lo digo con mucho respeto. Cuando las chicas vienen por un rollito, sobre peso o ganar masa muscular el problema más común es el no aceptar que los hábitos y los pensamientos que tuvieron, las llevaron a donde hoy están. Entonces cuesta entender que la salida y la solución está en ese mismo camino.

Por eso siempre busco que se tome conciencia de que generar un estilo de vida más saludable hace al cambio permanente. Sino es como dejar de fumar cada 6 meses y después volver a hacerlo.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

¡¡Me emociona las transformaciones!! Saber cómo empezaron y ver los cambios hace que cada vez le ponga más pasión. Y no hablo solo del cambio físico, sino del cambio en autoestima, en seguridad, en salud, en amor propio. He tenido chicas que no se ponían un bikini, o mismo que con su pareja les daba vergüenza mostrarse. Hoy no solo mejoraron eso, sino que también las ayudo en otras áreas, como la exposición en su trabajo, el dialogo interno, relación con su pareja y relacionarse con el entorno.

Datos de contacto: IG: anntomachado - Mail: info@fitbyanto.com.ar