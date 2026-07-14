Fivi Aromas: volver al origen

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Hay lugares que nunca dejan de habitarnos. Para mí, Alejandro Korn es uno de ellos. Allí están mis raíces, mis primeros recuerdos, las personas que me vieron crecer y, de alguna manera, también el comienzo de lo que años después sería Fivi Aromas.

Después de cinco años de construir este proyecto en Bariloche, de aprender, reinventarme y acompañar a miles de personas a través de aromas y experiencias, hoy puedo compartir una noticia que me emociona profundamente: Fivi abre una nueva sucursal en Buenos Aires, en el lugar donde todo empezó.

El nuevo local está ubicado en Brasil 44, Alejandro Korn. Y más allá de lo que representa como paso empresarial, para mí tiene un valor mucho más íntimo. Es volver a casa con una versión distinta de aquella Silvi que soñaba en grande, pero con la misma esencia: crear productos que abracen, acompañen y transformen momentos cotidianos en recuerdos inolvidables.

Fivi siempre habló de sensaciones. Del aroma que te transporta a la infancia, de la vela que acompaña una charla, del ritual de volver a casa después de un día largo. Abrir este nuevo espacio es honrar esa historia y demostrar que crecer no significa olvidar de dónde venimos, sino llevar nuestras raíces con orgullo hacia nuevos destinos.

Porque, a veces, el verdadero crecimiento no está solo en llegar más lejos. También está en volver al lugar donde todo comenzó.

Av. Pioneros 3953, Melipal – Bariloche / Brasil 44, Alejandro Korn, Buenos Aires. Instagram: @fivi.svg