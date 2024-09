Florencia Prado: El Camino del Emprendimiento y la Búsqueda del Equilibrio

CREDITO CARAS

Desde el esfuerzo de construir una marca desde cero, hasta la dificultad de delegar tareas, su experiencia es un recordatorio de la importancia de encontrar un balance entre la pasión por el proyecto y el bienestar personal.

Una de las preguntas más frecuentes que recibe Florencia de sus clientas es: "¿Hacés todo vos?" Su respuesta refleja el proceso de crecimiento que ha vivido con Flora Underwear: "Al principio, cuando arranqué, hacía todo yo, pero ahora delegué algunas tareas". Este paso, que puede parecer pequeño, es un gran motivo de orgullo para ella, ya que le ha costado aceptar que no necesita controlar cada detalle del negocio.

"El emprendedor tiene eso", afirma Prado, "sentís que vos SOS el negocio, te exigís, te obsesionás con querer estar en todo para que salga bien". Esta mentalidad, tan común entre quienes inician un proyecto, puede llevar a una dedicación desmedida. Florencia confiesa que durante mucho tiempo vivió para Flora Underwear, al punto de omitir almuerzos para no perder tiempo y sentir culpa si no lograba completar todas sus tareas del día.

Sin embargo, con el tiempo y la experiencia, ha aprendido una lección fundamental: el éxito de un negocio no debe estar a costa de la salud. "Cuando creás un proyecto desde cero, que te costó tantos años hacerlo crecer, sentís que si no dedicás el 100% de tu tiempo, todo se va a venir abajo", comenta. Este miedo al fracaso es lo que muchas veces genera ansiedad y sentimientos de culpa cuando las cosas no salen como se esperaban.

Florencia resalta la importancia de detectar estos patrones a tiempo y priorizar el bienestar personal antes que el crecimiento desmedido. "Si yo estoy mal, baja de energía, eso también va a repercutir y del otro lado de la pantalla se va a notar", afirma. Su consejo para otros emprendedores es claro: buscar un equilibrio entre la salud y el negocio es crucial. La obsesión no lleva al crecimiento inmediato, sino que este es un proceso gradual, que se construye paso a paso.

El testimonio de Florencia Prado es un recordatorio inspirador para todos los emprendedores que buscan triunfar sin perder de vista su bienestar. El éxito, como dice ella, no se mide solo en ventas o expansión, sino en la capacidad de mantener un balance saludable en cada paso del camino.

Instagram: @floraunderwear

www.floraunderwear.com.ar