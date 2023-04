Formar familia gracias a óvulos donados

CREDITO CARAS

¿En qué consiste y en qué casos está indicada?

La ovodonación consiste en la utilización de óvulos donados por mujeres jóvenes, sanas y fértiles, que son fecundados por espermatozoides propios o de un banco de semen, formando embriones, a los que se les pueden realizar o no, el estudio genético preimplantatorio, y que luego son transferidos al útero de una mujer.

Este tratamiento se realiza en mujeres que no tienen óvulos de buena calidad, esto evaluado por los estudios de reserva ovárica, o que ya no ovulan porque han entrado en la menopausia o que han realizado previamente tratamientos de Fecundación In Vitro, desarrollando óvulos o embriones con pocas o nulas capacidades de lograr un embarazo evolutivo con un niño sano.

También se realiza en mujeres con problemas genéticos, hombres solos y parejas de hombres.

¿Cómo se elige la donante?

Las donantes son voluntarias y se estudian en forma completa, incluyendo evaluaciones clínicas, ginecológicas, de reserva ovárica y genéticas Se realiza un estudio de portadores, donde se evalúan más de 300 enfermedades recesivas para disminuir el riesgo genético en la descendencia. Estos estudios también se realizan en los pacientes masculinos o en el semen de nuestro banco de gametas pudiendo realizar un matching no solo físico, sino también genético, lo que hace de nuestro programa, algo distintivo.

La donación de óvulos es en su mayoría anónima, aunque también se puede realizar el tratamiento con donantes conocidas. La donación puede ser abierta o cerrada, permitiendo la posibilidad de que el niño nacido pueda tener acceso a datos de la donante, al cumplir los 18 años.

¿Qué es lo que nos diferencia?

CEGyR posee un banco propio de gametos llamado B.A.G. (www.bancodegametos.com.ar), que permite realizar este tratamiento con óvulos frescos o criopreservados.

En algunos casos, la ovodonación se acompaña de estudio genético de los embriones llamado PGT-A para detectar aneuploidias, que son trastornos cromosómicos y la posibilidad de saberlo antes de la implantación del embrión, nos permite tomar decisiones.

El programa cuenta con un asesoramiento psicológico que sirve de apoyo para los pacientes. También es muy importante, comentar que CEGyR, dispone de la más alta tecnología en su laboratorio de embriología: habiendo adquirido recientemente varias estufas, llamadas Embryoscope que realizan un seguimiento permanente de la evolución de los embriones y realizando la selección espermática con los dispositivos Zymot.

El tener un banco propio de gametos, donde se pueden controlar todos los procesos de las donantes, con un laboratorio de excelencia, acreditado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida y especialistas en Medicina Reproductiva altamente capacitados y certificados, nos permite tener excelentes resultados reproductivos.

Dr. Gabriel Fiszbajn

Director del Departamento de Medicina Reproductiva de CEGyR

Director del Programa de Donación de Gametas de CEGyR,

Presidente electo SAMER (Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva)

