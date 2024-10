Francisco de Arechavala Brilla en la Gala de CARAS: Tarot, Moda y Estilo Impactante.

CREDITO CARAS

Con un estilo que combina lo tradicional y lo vanguardista, Francisco no solo es conocido por sus consultorías y lecturas, sino también por sus cursos de astrología y tarot. Fundador de la academia "Cosa de Acuario," ha creado un enfoque único y no convencional que atrae a cientos de personas que buscan una perspectiva diferente. Durante la gala, Francisco destacó por su look audaz y disruptivo, dejando en claro que su visión va más allá de las cartas y los astros; abarca también la expresión personal y la moda.

La Gala de CARAS no solo se centró en la moda, sino que ofreció un ambiente propicio para la diversidad y la exploración de identidades. El evento contó con la presencia de figuras icónicas como Nicole Neumann, Moria Casán y Cande Ruggeri, quienes lucieron atuendos que marcarán las tendencias de la próxima temporada. En ese contexto, Francisco brilló con un atuendo que rompió con lo establecido, demostrando una vez más que el tarot y la astrología pueden fusionarse con el arte y la moda para crear una experiencia transformadora.

"Cosa de Acuario" ha crecido rápidamente, posicionándose como una referencia para quienes desean aprender tarot y astrología desde un enfoque moderno y con un toque artístico. Francisco compartió durante la gala algunos detalles sobre su visión: "Para mí, el tarot no es solo una herramienta de adivinación, es una forma de autoconocimiento y de conectar con nuestra esencia. En 'Cosa de Acuario', buscamos romper moldes y ofrecer algo fresco y diferente."

La gala también contó con la participación de destacados diseñadores como Javier Saiach, Benito Fernández y Fabián Zitta, quienes presentaron colecciones llenas de color, texturas y una creatividad sin límites. Las modelos, preparadas con esmero, desfilaron bajo la música de Carlos Casella y DJ Amarante, complementando la atmósfera elegante y sofisticada del evento.

La presencia de Francisco de Arechavala en esta exclusiva velada no hizo más que reafirmar su posición como un referente en su campo. Su estilo disruptivo y su manera única de interpretar la astrología y el tarot han captado la atención de un público amplio que busca no solo respuestas, sino también inspiración y nuevas formas de ver el mundo.

Sin duda, la Gala de CARAS fue un escenario perfecto para que Francisco demostro que la espiritualidad y la moda pueden coexistir y enriquecerse mutuamente, consolidando su marca personal y la academia "Cosa de Acuario" como referentes indiscutibles en un contexto donde la innovación y la autenticidad son clave.