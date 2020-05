"Crecí con la misión de embellecer todo lo que me rodeaba, me encanta hacerlo y me hace profundamente feliz"

Gabriela Pitarch se desempeña como asesora de imagen persona y fitness hace más de diez años. Ella comenzó con esta labor justamente a partir de una gran crisis que estaba atravesando cómo mujer y hoy nos cuenta como busca ayudar a sus clientas a lograr su mejor versión. “Existen situaciones y vivencias, las cuales te ayudan a visualizar nuevos rumbos. Fue así que paralelamente a la pérdida de tres embarazos, en los cuales la trombofilia y la infertilidad se habían convertido en mis fantasmas más temidos, emprendí este camino de la asesoría de imagen”, recuerda la profesional sobre las situaciones que le tocaron atravesar.

En un largo camino de autoconocimiento Gabriela empezó a valorar y entender otros aspectos personales que la ayudaron a crecer. “Empecé a comprenderme a mí para sentirme mejor y así poner el foco en otras cosas. Mediante esta nueva visión de mi vida fui sacando el sufrimiento y el reproche personal constante por la incapacidad que mi cuerpo tenía al no poder generar vida. Encontré en este camino un bálsamo que sé que puede ser de ayuda a otras personas que se acercan para que los asesore”, remarca.



¿Cuál es la función de un asesor de imagen?



Podría mencionar muchos aspectos en los que puede trabajar un asesor de imagen. Mi objetivo es que cada persona pueda reconocer sus virtudes tanto externas, así como internas y desde allí mostrarlas con sutileza y elegancia irradiando su propia luz. Acudir a un asesor de imagen es una inversión que te hará ahorrar mucho dinero, ya que evitarás adquirir cosas que no se ajusten a tus necesidades personales.



¿Cuál consideras que es tu diferencial?



Somos seres físicos, mentales y espirituales y debido a ello necesitamos estar alineados en estos aspectos para que nuestra imagen y estilo puedan reflejarse de manera correcta y auténtica. Mi trabajo hace foco en estos puntos como eje, poniendo como pilares fundamentales una alimentación saludable y la actividad física. Me gusta hacer sentir a mis clientes como si fueran únicos. Eso lo aprendí de mi obstetra, mi querido Maxi Katz, él tenía siempre una respuesta y estaba ahí para mí, ¡a pesar de tener muchísimas pacientes! Un gesto que siempre admiré y adquirí para mi trabajo.

¿Cuáles son los beneficios de una vida saludable?



Son múltiples los beneficios de una vida saludable. Ser activos, se convierte en un universo lleno de beneficios. Estoy convencida que, si logramos adquirirlos como base sólida de nuestro diario vivir, entonces alcanzaremos nuestros objetivos de una manera más sustentable. El ejercitarnos y tener una alimentación sana son pilares para no tener que invertir en salud, ya que alivia el estrés, nos ayuda a prevenir estados depresivos y mejora nuestras defensas entre las más importantes que podría mencionar.

¿A qué publico apuntas?

¡El asesoramiento de imagen es para todos! Mujeres y hombres de cualquier edad, profesión y nivel social. Aún más en estos tiempos tengo muy presente la necesidad que tienen las personas de verse y sentirse mejor. Esa es la principal razón que me llevo a elaborar una línea acorde a esta nueva realidad de la que todos somos partes.

Muchas veces las personas creen que este servicio es para una determinada elite o segmento, pero les puedo demostrar que no es así. Mi objetivo es ayudar a las personas a potenciar su imagen basándonos en aquellas cualidades propias. Busco que puedan obtener una mayor seguridad y claridad para alcanzar sus objetivos y finalmente alcanzar una vida más plena y exitosa. Crecí con la misión de embellecer todo lo que me rodeaba, me encanta hacerlo y me hace profundamente feliz.

Gabriela Pitarch - Asesora de imagen personal y fitness