Gaby Colodro: Conectando con tu voluntad interior, en un mundo de influencias externas

CREDITO CARAS

¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué tenés ciertos pensamientos, o si tu conducta o tus planes son genuinos? ¿O quizás existen sugerencias externas que no te permiten conectar con vos?

En un mundo que cada vez está más conectado virtualmente, lleno de influencias externas, se torna más difícil encontrar nuestra voluntad interior, y conectar con eso puede resultar un desafío. Sin embargo, es fundamental para nuestro bienestar y sentido de propósito.

La voluntad propia nos impulsa a seguir nuestras metas, concretar sueños, y nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestros valores, viviendo una vida auténtica y significativa. Por ende, tenemos que lograr identificar los siguientes puntos:

¿Alguien nos sugiere qué hacer?

¿Es lo que dicta la sociedad?

¿Es lo que “hay que hacer”?

¿Es un mandato familiar?

¿Es un lineamiento heredado?

Acá te muestro algunas reflexiones sobre cómo conectar con tu voluntad, en medio de tantas influencias externas.

En primer lugar, prestá atención a ser consciente de vos mismo. Tomate el tiempo para reflexionar sobre tus propias necesidades, deseos y valores. Preguntate qué es lo que realmente querés y qué te hace feliz; escuchá tu voz interior y aprendé a reconocerla entre el ruido de las influencias externas. Ahí vas a darte cuenta qué es lo que te hace sentir cómodo, y si querés cambiar algo, lo puedas hacer con convicción.

En segundo lugar, podés tener “la mente abierta”, pero con la capacidad de identificar si realmente te gustan o no las diferentes ideas, experiencias y oportunidades que se generan en tu entorno. Como no todas las influencias externas son beneficiosas o alineadas con nuestros valores, aprender a discernir y evaluar la información que recibimos nos ayuda a tomar decisiones, teniendo en cuenta si realmente resuena con vos y si te acerca a tus objetivos personales o no. No tengas miedo de cuestionar las “normas sociales” o las “expectativas de los demás”. Recordá tu poder para tomar decisiones conscientes y elegir tu propio camino. Muchas veces “los de afuera, son de palo” y hay que lograr llevar los propios ideales como estandarte.

En tercer lugar, prestar atención a tus vínculos, te ayudará a rodearte de personas afines a tus ideales, proyectos o valores, ya que de esa forma las relaciones pueden fluir mejor, buscando compartir momentos con aquellas personas que resuenen con tus intereses. El apoyo y el estímulo mutuo pueden fortalecer tu crecimiento personal, manteniendo relaciones sanas que no interfieran con tu evolución como persona.

Por último, permitite cometer errores y aprender de ellos; somos humanos, y solo experimentando vamos a conectar con la “prueba, error o acierto”, tratándose de un proceso continuo y que puede llevar tiempo. No tengas miedo en equivocarte o desviarte del rumbo ocasionalmente. Aprovechá capitalizar cada experiencia como una oportunidad para crecer y ajustar tu camino; incluso tenés el poder de redirigirte en cualquier momento. QUE NADA TE DETENGA.

Gaby Colodro

@gabymentorcoach

Contacto: 1134905665