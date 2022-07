Gaby López Monzón, Creadora de espacios con diseño y personalidad

CREDITO CARAS

El trabajo de su marido y los giros caprichosos de la vida la obligaron a radicarse en México.

Gaby, define aquellos años como una experiencia maravillosa de historia, cultura y explosión de color. El reencuentro con el arte y el diseño la llevó a estudiar y trabajar intensamente. Se nutrió de vivencias, historias y leyendas. Las calles y la gente de los pueblitos mexicanos le marcaron el camino nuevamente.

Volvió al país hace unos años con la idea clara de crear una marca que la identifique y represente. Es así que en diciembre del 2016 nació C'est Moi con estilo propio y la impronta especial de su dueña.

De abogada a artista y profesional del diseño, Gaby desarrollo una usina de proyectos de arquitectura e interiorismo a menor y gran escala, junto a un equipo de profesionales y colaboradores que siguen estrictamente su leitmotiv: identificar los deseos y necesidades del cliente y crear una atmósfera especial para que quienes la habiten, puedan sentirla propia.

Su objetivo es que cada nuevo proyecto se diferencie del anterior y que se destaque por revelar una personalidad única, a través del manejo y la combinación de materiales, colores y texturas, entre otras singularidades y detalles.

Chic y fresco, su estilo no teme al color, ni siquiera al blanco o al negro, apuesta a la luz como la energía que todo espacio necesita, llenos de estilo pero también de calidez y elegancia.

Con la versatilidad que la caracteriza, capta las últimas tendencias y las interpreta con un lenguaje atemporal.

"Decorar es un ejercicio de inspiración y conexión continuos, hoy los interioristas no solo crean espacios, sino también marcas que los identifican y representan", dice Gaby Lopez Monzón. Su marca Cest Moi está en el mercado hace más de 7 años y está en constante evolución.

¿Qué consejos nos darías para encarar una reforma?

A la hora de encarar una reforma integral, un proyecto de cero o un simple refresh con un profesional o incluso cuando lo hacemos solos, debemos tomar el rol de verdaderos protagonistas. Escucharnos, entender que queremos y cuáles son nuestros verdaderos deseos.

No seguir una moda o tendencia o simplemente adaptarnos a lo que el profesional nos dicte, porque somos nosotros los que viviremos allí. Los que sentimos necesidades, los que adoptamos hábitos que nos hacen sentir bien y disfrutar cada rincón para hacerlos propios.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Realmente comienza con la primera sensación que me devuelven los espacios en blanco, no la puedo describir exactamente, pero me dejo llevar por cada imagen que surge espontáneamente en mi cabeza con la radiografía completa de la estancia o vivencia de los espacios. Los detalles de su estructura, arquitectura, historia y la vida de sus dueños me sirven de disparadores que luego se transforman en verdaderos conceptos de diseño que desarrollamos a través de nuestros proyectos.

DATOS DE CONTACTO:

@cestmoideco

www.cmoi.com.ar