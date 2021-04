Giovegen: ¿Cómo elegir un buen suplemento de colágeno?

Como es sabido, la producción de colágeno en el organismo comienza a disminuir a partir de los 25 años. Consumir diariamente un suplemento con colágeno hidrolizado ayuda a contrarrestar los efectos del envejecimiento, manteniendo la piel hidratada desde el interior, mejorando pelo, uñas, disminuyendo arrugas, fortaleciendo huesos, articulaciones, tendones, etc..

No todos los suplementos son iguales, hay suplementos con colágeno "no desnaturalizado", el cual se usa para tratar patologías puntuales en articulaciones, no es lo mismo que el colágeno hidrolizado que beneficia a todo el cuerpo aumentando la propia generación de colágeno.

Los hay en pastillas y en polvo, pero hay que tener en cuenta que se recomienda como mínimo 10g diarios para obtener resultados notorios, y en las pastillas no es posible colocar dosis mucho mayores a 1g, por eso es recomendable el formato en polvo para disolver en un vaso de agua.

Muchos de los productos con colágeno vienen fortificados con minerales y vitaminas para potenciar los efectos, por ej. el zinc es muy bueno para la piel, pero debes tener cuidado de elegir un suplemento con Gluconato de Zinc y no Óxido de Zinc, ya que este último no se absorbe por el organismo, lo mismo sucede con el Citrato de Magnesio (si se absorbe) y el Óxido de Magnesio (no se absorbe).

Recomendamos que siempre verifiques la "letra chica" de los envases para saber que componentes estás consumiendo, que lo fabrique un laboratorio calificado que siga los estándares de seguridad e higiene, y esté registrado ante ANMAT.

En Giovegen estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, por eso todos nuestros productos están formulados con las mejores materias disponibles, elaborados en planta propia y respaldados por profesionales con experiencia en el área nutricional.