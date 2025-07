Mauro Icardi respaldó a la China Suárez tras su descargo contra Benjamín Vicuña: "No todo lo que brilla es oro"

Luego de que la China Suárez respondiera públicamente a las declaraciones de Benjamín Vicuña tras la decisión de impedir que sus hijos, Magnolia y Amancio, viajaran a Turquía, Mauro Icardi no se quedó al margen. El futbolista se sumó a la polémica desde sus redes sociales y, mediante una historia de Instagram, respaldó a su pareja con una frase al estilo Johnny Depp.

La actriz publicó un fuerte descargo donde acusa a Vicuña de ser mal padre y de haberle sido infiel mientras ella estaba embarazada de Amancio, su segundo hijo en común. Sin respuesta del chileno, el defensor del Galatasaray decidió apoyar a su compañera y compartir un escrito.

China Suárez, Rufina Cabré, Magnolia, Amancio y Benjamín Vicuña

Mauro Icardi respaldó a la China Suárez contra Benjamín VIcuña: "No todo lo que brilla es oro"

Benjamín Vicuña decidió revocar el permiso para que sus hijos viajaran a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi, y tanto la actriz como el futbolista decidieron responder a través de sus redes sociales.

Después de que la China compartiera una polémica publicación acusando al chileno de mal padre e infiel, Icardi decidió respaldarla con una historia donde no acusa ni hace referencia directa a nadie, pero deja ver que también tiene su opinión sobre este tema.

“El problema no es abrir el portal… Es no saber cómo cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso… No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno… Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”, escribió el rosarino.

El respaldo de Mauro Icardi a la China Suárez

Si bien Icardi evitó opinar directamente sobre la decisión de Vicuña respecto a sus hijos, sí respaldó el fuerte descargo de la China Suárez. En su mensaje, la actriz acusó al actor chileno de haber revocado el permiso para el viaje a Turquía apenas dos días antes de la partida, motivado, según ella, por los celos que le genera ver cómo Magnolia y Amancio encontraron en Icardi a un hombre al que admiran y quieren.

Por el momento, Benjamín no se expresó al respecto, pero sus palabras para con Intrusos respecto a la decisión con sus hijos fueron suficientes para despertar un nuevo enfrentamiento.

A partir de este viaje se abre un nuevo frente de batalla que, dejando atrás a Wanda Nara, tiene como protagonistas a Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi. Queda por esperar una posible respuesta del chileno frente a las polémicas declaraciones de su ex y el respaldo del jugador.

