Adrián Gustavo Zarate: cuidando tu patrimonio y fuente generadora de ingresos

Gustavo Zárate es director y fundador de ZARATE GROUP y se especializa como senior en planificación y protección financiera, ayudando a sus clientes a optimizar sus resultados. Hoy conversamos con el quien nos cuenta más sobre sus servicios.

“En mi espacio brindamos consultoría financiera, planificación de retiro, asesoría financiera, planificación de las finanzas individuales, familiares y empresariales, sumado a seguros de vida. Básicamente aplico mis conocimientos para que el cliente prevea y asegure una renta para la calidad de vida, y/o blinde el patrimonio que ya posee haciéndolo producir”, destaca el profesional.

“¿Te gustaría saber si tu dinero va por buen camino? Te explico cómo lo puedes averiguar…”



Si todavía no tienes un buen plan para ahorrar y crees que ha llegado el momento de plantearte una jubilación privada, si no tienes marcadas las metas financieras para conseguir tus sueños en 10, 20 o 30 años, o si ya tienes contratados productos y tu dinero no crece o incluso vas perdiendo, o deseas aprender para tus finanzas personales, te puedo ayudar…



¿Cómo?

Planifico a tu medida, esquema de ahorro e inversión a mediano y largo plazo, flexibles y rentables. En base a tus posibilidades o perfil económico, y a tus ambiciones, diagramo técnicamente una proyección donde sabrás cuanto vas a ganar y en cuanto tiempo. Esto hará que puedas planificar tu vida, y tus días futuros.



¿Por qué sugiere esto?

•Por qué es URGENTE tener una Planificación Financiera, la clave es empezar HOY.

• La importancia del Interés Compuesto para tu ahorro: hace que tu dinero trabaje para vos.

• Para mejorar tu relación con el dinero.

• Para que cumplas con las 3 Reglas fundamentales para invertir: SEGURIDAD, RENTABILIDAD y LIQUIDEZ.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Nuestro asesoramiento financiero es personalizado, buscamos que la persona interesada logre tomar conciencia que debe mejorar su salud financiera, creando hábitos y habilidades para tener una buena gestión económica, en donde aprenderá sistemas de ahorro e inversión, entenderán los productos financieros y valorara la idoneidad de estos, mejorando la educación financiera para potenciar un pensamiento crítico objetivo.

¿Como se han reinventado con la pandemia?

Nos propusimos 3 “drivers”: el cliente, la tecnología y el modelo de negocio. Lo estamos realizando, llevando adelante mediante una consultoría gratuita por Zoom donde analizaremos:

• Tu situación financiera actual, los productos que tienes contratados.

• Qué objetivos financieros tienes, y si vas por buen camino.

• Una propuesta para mejorar planificación.

• Resolver dudas.

¿Qué experiencia buscan brindarles a los clientes?

En nuestro asesoramiento, se busca que la persona, familia o empresa interesada, aprendan a generar mayores ingresos, usar inteligentemente su dinero e invertir los ahorros en las mejores opciones posibles, permitiéndoles mejor su calidad de vida, ganar tiempo libre y depender cada vez menos del trabajo remunerado.

Datos de contacto: Cel.: (351) 735 1169 - FB: /Zarate-Group - IG: /GroupZarate - LinkedIn: /Adrian-gustavo-zarate