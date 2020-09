Hada María Tarot: la espiritualidad como camino

Ya de niña, María Rojo barajaba cartas españolas y sus amigas se ponían en fila para que Hada les hablara del chico que le gustaba. En su adolescencia comenzaba a interesarse por libros de ángeles, ovnis y mitos del universo cósmico. Cerca de los 17 años, en momentos difíciles de su vida, una queridísima vidente de nacimiento le anunciaba su tarea y misión de servicio, pero todavía le falta crecer para convertirse en quien es hoy: Hada María.

- ¿Cuándo comenzó con la lectura del tarot de manera profesional?

Mis primeras bajaras de tarot los compré sin ningún maestro que me guiara y comencé a interesarme profundamente en su esencia, comprendiendo su amplia filosofía y magnitud. Mi campo espiritual se abría a un compendio inusitado, una llave mágica que fui abriendo, sin saber que el destino me estaba convocando. Y llegó un día en el que una consultante me dijo que tenía que abocar mi tarea para el servicio. Y así, por pedido, me bauticé como servidora de la luz para orientar, guiar y atender a los consultantes a partir de ese momento.

- ¿Allí comenzó su camino de formación e inicio en reiki, angeología y sanación energética?

Sí, me fui formando con libros de conceptos espirituales, nacionales y del extranjero, también en talleres y jornadas para la evolución de mi camino espiritual. Comencé a interesarme por la alquimia, patrones egipcios, ángeles, estudiando y siendo autodidacta para ampliar mis conocimientos. Así me fui iniciando en el reiki, angeología, sanación energética, radiestesia y otras disciplinas espirituales.

- ¿Fue la misma época en la que comienza a dictar seminarios de Abundancia y Prosperidad?

Sí, y a organizar talleres y cursos de tarot evolutivo. Además, fui convocada por la empresa alemana Fortunica para desarrollarme como vidente en su plataforma. Hoy, amplío mis dones internacionalmente en la empresa Vistano, una plataforma de consultoría espiritual, de origen europeo.

- ¿Cómo se definiría hoy?

Como coach espiritual, principalmente. Utilizo la hipnosis como metodología para guiar a los pacientes a un mayor bienestar. Me podría definir como psíquica, pues me adentro energéticamente en cada paciente y, a través de una conexión divina, genero la transformación espiritual.

Para contacto: WhatsApp: (011) 4478 5859 - www.hadamariatarot.negocio.site - IG hada.maria.tarot - FB: Hada María (Hada María Tarot) / Hada María Tarotista