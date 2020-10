Hestia Home: pasión por la decoración

Agustina Mené y María Victoria Ilharrescondo son arquitectas y juntas se dedican al interiorismo y al diseño y producción de mobiliario a medida en Hestia Home –en honor a la diosa del hogar-, un sueño que hicieron realidad en 2018, luego de graduarse en la Universidad Nacional de Rosario y haber iniciado su camino laboral en distintos lugares. “En marzo del 2018 arrancamos a invertir, de a poquito, en mercadería y nos abrimos una cuenta en Instagram en agosto del mismo año. Sentimos una gran aceptación por parte del público, las ventas empezaron a aumentar y, al mismo tiempo, surgió la posibilidad de abrir un showroom en un departamento al lado de la casa de Vicky. Todos los planetas se alinearon y no lo dudamos ni un segundo. La atención al público hizo que la gente nos conociera y pudiera ponerle cara a Hestia Home”, dice Agustina.

Al poco tiempo, fines de 2018, comenzaron a hacerle muebles a sus familiares y amigos, decidiendo mostrar ese trabajo en las redes, algo que les trajo consultas y nuevos clientes.

- ¿Cuál es la característica fundamental de Hestia Home?

La cantidad de trabajos de mobiliario a medida ascendió a pasos agigantados durante todo el 2019 y nos hizo tomar consciencia de que no había mucha oferta en el mercado para hacer un mueble 100% a gusto y a medida. Tenemos un trato muy particular con cada cliente, le dedicamos a cada uno el tiempo necesario, vamos a sus casas, entendemos sus formas de vida y sus necesidades

- ¿De qué manera se adaptaron al aislamiento social, preventivo y obligatorio?

El 2020 arrancó siendo un año muy especial para Vicky. El 21 de enero fue mamá por primera vez con el nacimiento de Lola. A los dos meses arrancó la cuarentena y, sinceramente, pensábamos que esto complicaría las cosas, ya que hacía muy poquito que habíamos reabierto el showroom y ya lo teníamos que volver a cerrar. Pero la realidad es que no fue así. Decidimos tomar esta crisis como una oportunidad y meterle a full a las redes sociales y al asesoramiento virtual.

La oportunidad que se nos planteó fue el hecho de que la gente, al tener que hacer obligadamente home office, pasa muchísimas horas en su casa, una situación que antes no sucedía. Así, comenzaron a tener nuevas necesidades: un escritorio, más espacio de guardado, un simple deseo de renovación de mobiliario, una mesa más grande, un rack más moderno. Sentimos que la imposición de quedarnos en nuestras casas y no poder salir le dio a nuestro hogar un nuevo valor y una importancia que antes no se le daba. Hoy, lo único que podemos decir son palabras de agradecimiento para cada cliente que confía y confió en nosotras. ¡Estamos muy esperanzadas en continuar creciendo y aprendiendo de este hermoso rubro que es la deco!

Datos de contacto: San Nicolás 435, 4to A, Rosario, Prov. de Santa Fe - Mail: hestiahomedeco@gmail.com - www.hestiahomedeco.com - IG: @hestiahome