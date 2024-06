CREDITO CARAS

Mary, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Empecé haciendo velas tradicionales de soja por mi lado espiritual, reiki, registros akashicos, tuve la necesidad de empezar hacerlas con mi propia energía, consagrar y alquimizar los materiales y hacer las velas, mirando páginas surgen las velas gourmet. En ese tiempo no había cursos no existían las velas gourmet en el país, así que con mi experiencias en velas, empecé haciendo fórmulas nuevas y así pude hacer de mi propia crema en las velas gourmet, pionera en dar cursos y poder brindar mis conocimientos para que puedan disfrutar de lo hermoso y terapéutico que es hacer velas de soja y velas gourmet.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

En Humitodevela damos cursos de velas de soja, velas gourmet, velas de moldes, velas de gel, velas efecto horneado y velas flower bee.

En los cursos además de aprender se pasa una tarde bellísima de mucha compañía, risas la buena energía que se vive, se disfruta es algo que sólo experimentarlo se podría explicar. Además tenemos varios grupos de WhatsApp, donde se comparte proovedores, fotos, tips, y más, son grupos realmente compañeros y eso solo pasa en Humitodevela.

También vendemos todos los insumos para que hagan sus velas, además vendemos velas de soja, velas gourmet y velas energéticas consagradas.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Para mí es muy importante el trato directo que tengo con la clienta sea para cursos o para insumos, interactuar con la persona interesada, que sepa que estoy directamente comunicándome.

A su vez, otra de las cosas es mi formula de la crema en velas gourmet, mis velas dan un resultado excelente al consumo y a la vista. Además, soy pionera en velas gourmet.

Si comenzara nuevamente, ¿qué harías diferente?

Repetiría lo mismo, disfruto mucho de lo que hago me apasiona las velas cualquier tipo de velas es un arte muy hermoso, muy relajante es un comienzo sin retorno y me encanta poder compartir mi conocimiento con todas las personas que estén interesadas. Las velas no solo dan una lucecita sino que tienen un significado magnífico, son símbolos de luz, claridad, conexión, oraciones, purificación y meditación, son muy poderosas.

Datos contacto:

Instagram: @humitodevela

Facebook: humitodevela

Celular: 11-2471-1585

Mail: [email protected]