Ilumina la tierra

Macarena Costantini, ¿Qué características personales tuyas consideras que fueron y son importantes para alcanzar el éxito y el crecimiento que tiene hoy Ilumina?

La característica principal que me llevó a crear Ilumina y sostenerlo en el tiempo es la sensibilidad que me caracteriza como persona. Esta condición, que yo la he transformado en un poder, fue la que me impulsó a querer aportar mi pequeño granito de arena para contribuir en un mundo más justo y poder transmitirle eso a los demás. Por otro lado, sensible he sido siempre pero se sigue agudizando cada día más gracias a la literatura. Leer siempre abre caminos. Por otro lado, ser una inconformista también me ha ayudado mucho, porque desde ahí logro perfeccionarme todo el tiempo un poco más en mi proyecto

¿Qué le dirías a todas las personas que están por comenzar un emprendimiento?

Un consejo que hubiese querido recibir cuando estaba comenzando con Ilumina y que por ello les digo a quienes están por comenzar a emprender, es que no se obsesionen con la perfección estética. Una marca lleva tiempo y es importante cometer errores para aprender de ellos, por más repetida que suene la frase. Por otro lado, es muy importante estar segura de que nos gusta lo que vamos a hacer. Gran parte de la energía va a estar dedicada a hacer crecer tu proyecto, por eso es importantísimo adorarlo.

¿Cómo surgió la idea de crear Ilumina?

Ilumina no nació como un proyecto para el mercado en sí, sino que nació en plena pandemia en un contexto en donde yo necesitaba iluminarme. De allí su nombre. En principio, la idea era aprender a elaborar cosméticos de uso personal para aprender algo nuevo, teniendo en cuenta, de todos modos, que siempre he estado muy involucrada en el mundo de la naturaleza; plantas, árboles, montañas, semillas, frutos… comencé haciendo mis primeros shampoos, luego acondicionadores y cremas, y cuando me quise dar cuenta ya tenía un instagram en pleno proceso expansivo y más de 10 clientas, que en ese momento era un montón! Desde ahí, no paré jamás.

¿Cuál es tu mayor deseo no cumplido en Ilumina?

Un deseo que tengo y aún no he cumplido es tener mi espacio de trabajo, que es en dónde se elaboran los productos, con la misma estética que la marca. Es decir, sillones rosas y blancos, mesadas de mármol, cafeteras color rosa… ¡Fantasía pura! ¡Igualmente planeo hacerlo!

¿Qué buscas aportar a tus clientes con el uso de los productos de ilumina?

Para mi es muy importante que las personas elijan Ilumina desde un deseo genuino de verse mejor, pero entendiendo a la belleza desde un lugar más amplio y sano. Creo que mi principal objetivo es tener la capacidad de transmitir esto. Me gusta ofrecer aportar con mis productos la sensación de mimos y ofrendas para el cuerpo.

Esta entrevista fue realizada por seguidoras de instagram. Especial agradecimiento a cada una de ellas. Con amor, Maca.

Datos de contacto

Instagram: @ilumina.latierra

Whatsapp: 1139421922

Taller: Stephenson 2828, villa ortuzar, CABA