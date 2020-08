Implantes mamarios: que tenés que saber antes de operarte

“La cirugía de aumento mamario es, desde hace años, una de las cirugías estéticas más solicitadas por las mujeres. Si bien es una cirugía de baja complejidad, debe ser realizada en clínicas habilitadas para cirugías de este tipo y por cirujanos plásticos certificados”, explica el Dr. Diego Sarmiento.

¿Cuáles son los mejores implantes de mama?

Existen en el mercado muchas marcas de implantes de excelente calidad. En mi caso en particular utilizo aquellos que tienen además garantía de por vida. Con respecto a la forma, hay implantes redondos, anatómicos, de diferentes volúmenes y perfiles. Vamos a elegir uno u otro dependiendo el cuerpo y deseo de la paciente.

¿Puedo quedar embarazada después de la cirugía?

Las prótesis no afectan el embarazo ni la lactancia. De todas formas, si está buscando quedar embarazada en el corto plazo, recomiendo posponer la cirugía hasta después de la lactancia.

¿Dónde quedan mejor las prótesis: adelante o atrás del músculo?

Los implantes se colocan mediante incisiones en el borde de la areola, surco submamario o por la axila y el plano donde vamos a colocarlos va a depender del cuerpo de la paciente. En pacientes delgadas con poca glándula prefiero el plano detrás del músculo para un resultado más natural.

¿Hay que cambiar las prótesis cada determinado tiempo?

Los implantes de buena calidad no tienen fecha de vencimiento. Las pacientes deben hacer controles mamarios anuales al igual que todas las mujeres y se controlan las prótesis. De no haber ninguna complicación, no se cambian.

