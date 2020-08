Ivo Coach: “Para emprender lo único que necesitas es tu actitud y deseo de hacerlo”

¿Quién es emprendedor?

Esta pregunta me apasiona, porque comúnmente se piensa que emprendedor es el que tiene su propio proyecto y es su jefe, mientras que los que trabajan en relación de dependencia o no trabajan no lo son.

Pero el “ser emprendedor” es una actitud que todos tenemos y que se puede desarrollar con el tiempo. Los 3 grandes atributos del “ser emprendedor” son: iniciativa, que es la capacidad de hacer que las cosas pasen por impulso propio; imaginación, que es la capacidad de ver lo que no está a la vista, uniendo conceptos o creando algo nuevo desde algo preexistente; y proponer, es decir, probar y equivocarse una y otra vez hasta encontrar lo que estás buscando. Para emprender lo único que necesitas es tu actitud y deseo de hacerlo.

¿A qué público apuntan?

Nuestros servicios están dedicados a todo aquel que quiere llevar su “ser emprendedor “a otro nivel. Nos consultan personas que buscan dar sus primeros pasos en su proyecto emprendedor, otras que aún no saben que quieren hacer, pero si saben que es lo que no quieren hacer.

También están los que sí saben que quieren, pero aún no se animan a dar ese paso o los que, si se animan, pero no saben cómo hacerlo o por donde comenzar. Y también nos consultan empresas que buscan consolidar y potenciar sus equipos de trabajo.

En cada caso se trabaja de forma única según las necesidades y deseos requeridos.

¿Qué servicios brindan?

Trabajamos con sesiones de coaching en donde a través de preguntas abiertas logramos descubrir patrones, creencias y a partir de esta toma de conciencia romper con limitaciones y lograr los objetivos deseados.

Realizamos capacitaciones y talleres para equipos laborales en donde por lo general se busca afianzar lazos, mejorar la comunicación entre las partes, motivar y potenciar a todas sus partes.

Y próximamente estaremos lanzando nuestro próximo taller: “Una vida con propósito”.

Datos de contacto:

Instagram: @ivo.coach

Mail: info@ivocoach.com.ar