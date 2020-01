Ivolution: Lucila Vit

¿Cómo se dio la oportunidad de radicarte en Chile para desarrollar tu carrera?

Llegué a Chile muy chica, a los 19 años recién cumplidos. Vivía en Buenos Aires (me fui seis meses a trabajar) y una agencia me llamó para venirme a Chile sólo por dos meses. Nunca pensé que terminaría viviendo acá. Extrañaba y ahora también (sólo que es más llevadero) mucho a mi gente en Rosario. Pero no me puedo quejar, he logrado cosas impensadas, estoy muy agradecida de la vida y las oportunidades que se me dieron y dan en este país.

¿Cuáles son los programas en los que participas en la actualidad?

Actualmente trabajo en el canal Fox Sports, en el programa Fox Fit, grabando y viajando en Chile y en el exterior. Nos ha ido increíble, lo ve mucha gente y me pone muy contenta, porque empezó siendo un programa muy pequeño, que sólo transmitían en Chile una vez a la semana. Ahora lo dan en toda América Latina, México y Estados Unidos. También estoy con varias marcas que me auspician, animando eventos, entre otras cosas.

¿Qué opinión te merece los productos Ivolution?

Encontré a los productos Ivolution muy novedosos y fuera de lo convencional. Destaco su versatilidad para trabajar los distintos grupos musculares. Con un solo equipo se pueden ejercitar todas las partes del cuerpo, de una forma original y sin ocupar mucho espacio. Otra de las características que remarco es su funcionalidad para prevenir lesiones, en cualquiera de las ramas en las que se los utilice, ya sea en el mundo del fitness, en centros de kinesiología, ámbitos deportivos o en entrenamientos de alto rendimiento.

¿Qué objetivos tenés de cara al futuro?

Los proyectos a futuro, además de seguir con los que ya tengo, los estoy evaluando, porque estoy en una época de mi vida que quiero relajarme un poco más. Amo mi trabajo y lo que hago, pero lo he hecho tan intensamente todos estos años, que me quedaba poco tiempo para mis otras cosas. Actualmente estoy analizando qué hacer de acá en adelante.

Conoce más en www.ivolution.com.ar o en su perfil de Instagram.

Para más info: www.instagram.com/lucilavit/