Ser mamá no implica renunciar al estilo, y estas celebridades lo demuestran cada fin de semana. Nicole Neumann, Pampita, Wanda y Zaira Nara marcan tendencia incluso en sus días más relajados.

Los looks comfy-chic de domingo que eligieron Pampita, las Nara y Nicole Neuman ideales para mamás activas

Para una tarde con amigas, Pampita eligió un outfit clásico y moderno y, como siempre, logró el equilibrio justo entre elegancia, frescura y funcionalidad. La modelo vistió con jean blanco corte recto y le sumó una campera puffer negra opaca. Para cerrar su atuendo y fiel a su estilo para el día a día, optó por un beauty look sobrio estilo no-makeup y le agregó el detalle de gafas de sol negras.

Pampita

Nicole Neuman eligió pasar el domingo con un look versátil y elegante que combina tendencia y practicidad, ideal para una mamá que no descuida el estilo ni en sus días más relajados. La modelo eligió la pieza tendencia que está arrasando en las pasarelas internacionales, el wide leg. Al pantalón lo combinó con un suéter color crudo con detalle de lentejuelas de colores en la zona del cuello. Completó el look con un maxi saco en tono off white. A eso le sumó un cinto color suela con hebilla dorada, un maxi anillo dorado y botas bajas de suela ancha a tono.

Nicole Neumann

Por su parte, Zaira Nara eligió un conjunto sporty-chic. Acompañó a su hija a una competencia de gimnasia artística en la que la pequeña compitió y para la ocasión se vistió de manera casual sin perder su toque de mamá trendy. Lució pantalones anchos, un buzo hoodie con capucha negra y una maxi campera puffer en tono terracota. Completó su outfit de domingo con una gorra negra y un bolso cruzado. Una elección relajada y funcional que refleja su estilo de mamá moderna, siempre en movimiento.

Zaira Nara

Mientras que la mayor de las Nara, Wanda, se mostró de vacaciones en Jujuy junto a sus hijas. Para un domingo familiar y de paseo se lució con un conjunto arriesgado y cómodo. Optó por un pantalón cargo tiro alto en tonos verde militar y un top deportivo color arena. Además, sumó una campera simil cuero oversize con hombreras y una cartera middle size en tono bordó. Completó su estilo mamá glam con borcegos negos ideales para las largas caminatas juntos a las pequeñas. Fiel a su impronta audaz, Wanda logró un balance entre lo trendy y lo práctico, ideal para disfrutar del tiempo familiar.

Wanda Nara

Con un alto sentido de la estética, Nicole, Pampita y las hermanas Nara demuestran que es posible vestirse con personalidad, elegancia y comodidad sin perder el ritmo de la vida en familia. Íconos de moda y madres activas, sus elecciones de domingo son un auténtico manual de estilo para las mamás que buscan sentirse bien y lucir impecables, sin resignar movimiento ni elegancia.

J.O