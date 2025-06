Look total red con las últimas tendencias y diversión, así fue el cumpleaños de Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz

En Miami y a pura diversión, Aitana, la hija mayor de Rocío Guirao Díaz, deslumbró a sus redes sociales y seguidores con las increíbles fotos de su íntimo festejo de cumpleaños. Finalmente, llegaron sus dulces 16 años, y la joven decidió celebrarlo de la mejor manera con sus amigas más cercanas, y un look total red que se robó las miradas. Sin dudarlo, tanto ella como su mamá, compartieron las fotos en Instagram, donde la modelo aprovechó para dejarle un dulce mensaje de orgullo.

El cumpleaños de Aitana Paladini

El íntimo festejo de cumpleaños de Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz

Aitana Paladini es la hija mayor de Rocío Guirao Díaz. Desde muy pequeña, mostró su pasión por el baile, y su mamá no dudó en acompañarla en un camino que la llevó al éxito. Con solo 16 años, es una de las estudiantes de una reconocida academia en Estados Unidos, participó en video clips como bailarina y se volvió una de las influencers teens más observadas en las redes sociales. En su Instagram, reunió a una comunidad de más de 100 mil seguidores, al igual que en TikTok, donde sube sus videos de danza o los "Get ready with me" para mostrar lo mejor de la moda.

En las últimas horas, la adolescente celebró su cumpleaños 16, en una cena con amigas, en Miami, Estados Unidos, donde hoy en día reside. Para eso fue a La Ferneteria, un bar de lujo que se encuentra en la Argentina y en el país norteamericano. Según compartió en fotografías, juntó a sus más cercanas para disfrutar de la deliciosa comida de una sofisticada noche, con unos looks que marcaron tendencia. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el increíble y sensual atuendo que eligió la agasajada que marcó lo último de la moda.

Aitana fue por un total red que se llevó todas las miradas, y destacó su larga cabellera rubia. Con un maquillaje muy sutil, fue por un vestido corto de escote cuadrado, que tenía como detalle unas mangas largas hechas de encaje del mismo color. Para volverlo más canchero, decidió ir por unas botas de caña alta negras, que combinaba con la mini bag de tonalidad oscura. Sensual y original, la joven de 16 años marcó las tendencias de la transparencias y el calzado en su especial día.

El look de cumpleaños de Aitana Paladini

Por su parte, Rocío Guirao Díaz le dedicó unas palabras a Aitana, emocionada ante todos los pasos que está dando en su carrera profesional. Junto a las postales de este especial festejo, escribió: "Hace 2 minutos, te estaba haciendo las trencitas para ir al jardín, y ahora te veo en los escenarios, bailando como si el mundo se detuviera para mirarte. Hoy cumplís 16, y sé que se vienen cosas enormes. Pero no te olvides nunca que no tenés que apurarte. Y aunque estés creciendo y cada vez más cerca de volar sola, acá tenés a mami siempre lista para abrazarte, para festejarte y escucharte". Sin dudarlo, sus seguidores destacaron la relación entre ambas y lo lejos que llegó Aitana de la mano de su mamá.

A.E