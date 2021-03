Jorge Smok: calidad, experiencia y profesionalismo en el mundo de la joyería

Jorge Smok es un joyero y empresario argentino que cuenta con una amplia experiencia en su rubro, siendo uno de los referentes a nivel nacional. Hoy desde CARAS conversamos con él quien nos detalla las claves para comprar y vender joyas de calidad.

“Pronto vamos a cumplir cuatro décadas en la comercialización de joyería y relojería de alta gama. Nuestros comienzos fueron en una época donde en Argentina circulaba una gran cantidad de piezas de alta calidad comparable con cualquier país europeo. Nosotros vivimos y trabajamos durante todos esos años y pasaron por nuestras manos infinidad de ellas”, destaca Jorge.

El profesional afirma que ha visto cambiar el mercado, por lo que, en la actualidad, en sus locales se conserva la experiencia de épocas pasadas. “Vimos pasar los años y el mercado, disminuyendo en volumen con el paso del tiempo, por lo que hoy en día no es posible replicar la acumulación de dicha experiencia y knowhow histórico. Eso marca una diferencia”.

¿Qué lo distingue de otros compradores?

Sabemos que no es sencillo encontrar un espacio donde se respeten y valoren los bienes más preciados de tu familia. Y ahí está nuestra impronta, lo que nos distingue. Nuestros clientes nos reconocen por nuestro compromiso, por la confianza. No hemos necesitado de métodos publicitarios para lograrlo. Muchos años en que la gente ha comentado su experiencia positiva en nuestras tiendas, con familiares, amigos y allegados nos ha brindado el reconocimiento actual de expertos en joyería y relojería.

¿Qué condiciones debe reunir un tasador a quien confiar nuestros bienes más preciados?

No especular con la necesidad de la gente es una regla para nosotros, la ventaja que tenemos con el resto de la competencia es tener contacto estrecho con comerciantes, coleccionistas y casas de remate en todo el mundo. Esto nos permite obtener por nuestras piezas cotizaciones muy altas, beneficio que trasladamos a quienes nos consultan por tasaciones.

La otra cosa importante es que quien acude a nosotros sepa en forma inmediata y fehaciente que está tratando con un experto que sabe valorar y justipreciar los bienes que atesoramos desde hace muchos años.

¿Cuál ha sido su mayor éxito?

Te voy a contar lo último que me ocurrió que considero un gran éxito. Hace unos meses, durante la pandemia, me encontré con el dueño de una pieza de joyería más bien extraña, algo enigmática, firmada por un orfebre que no aparece en catálogos, pero que me atrajo. Era exóticamente bella. En Buenos Aires, el dueño no había logrado ni una cotización que lo satisficiera. Sentí que esa pieza debía tener un valor especial, y decidí comprarla, favoreciendo a su dueño. Luego de unas semanas la vendí, y puedo asegurarles que tanto el dueño inicial como yo, hicimos muy buen negocio.

¿Y el fracaso del que más aprendió?

Nunca voy a olvidar lo que se convirtió en una regla para nosotros. Hace unos veinte años tuve la oportunidad de vender un reloj de bolsillo de una afamada casa suiza, realmente exclusivo, quizás una pieza única. En ese momento, tenía varios posibles compradores con mucho interés y -aquí mi error- decidí esperar algo de tiempo para venderlo.

La naturaleza del mercado es cambiar a partir del interés que despierta cada pieza. Y en contra de mis deseos, el mercado cambió, depreciando el valor de mi reloj. Claramente no volví a obtener aquel número. Tengo que admitir que de alguna forma pagué el precio por especular, pero fue un error que no volví a cometer. Estoy seguro de que aplicando esta regla terminé ganando.

¿De qué forma y donde pueden encontrarlos para obtener una cotización?

En cualquiera de nuestras tiendas, tanto en Obelisco como en Palermo, los clientes tienen a disposición un ambiente cómodo y seguro con vigilancia permanente, y al mismo tiempo, con pleno respeto de la confidencialidad requerida para ocasiones especiales. También tenemos canales para comunicarnos con gente de todo el país desde nuestra página web, donde se realizan cotizaciones online de un modo sencillo.

Datos de contacto : info@jorgesmok.com - +549-11-3155-5500 - jorgesmok.com