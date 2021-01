Juana Rivera: remeras con historia

“Juana Rivera nació desde el deseo de cambiar, de transformar y de perseguir un sueño que se encontraba dormido, expectante y listo para despertar”, le cuenta a CARAS María Eugenia Iglesias, creadora de la marca y alma madre de este proyecto de remeras que se destaca por sus diseños originales y por su atención de primer nivel.

Después de muchos años ejerciendo el derecho, Eugenia sintió la necesidad de cambiar y buscar nuevos horizontes. Fue así como la emprendedora decidió interiorizarse en un nuevo mundo: el de las remeras con estampas.

“Mi marca apunta a una mujer natural, audaz, original, valiente y libre, que sabe lo que quiere y tiene perfectamente claro lo que busca, hacia dónde va y lo que tiene que hacer para lograrlo”, destaca Eugenia que se define a su marca como un proyecto diferente y original.

Con una gran vocación por el diseño y la calidad de servicio, la creadora del espacio reafirma que no se trata únicamente de la venta de un producto diferente, sino que en cada uno de ellos hay una historia que transmitir.

“Deseo que los clientes sepan que mis diseños tienen una historia detrás, que no todo sea una estampa visualmente atractiva. Cada remera vive una historia que se ve reflejada en las estampas, refleja lo que soy, lo que pienso y lo que quiero trasmitir a través de ellas. Esa es la gran diferencia, esa es la esencia de JUANA”, afirma la emprendedora.

¿De dónde surge el nombre de la marca?

Es la combinación de dos personas. De cada una tome algo que identificaba la esencia de la marca. De Juana de Arco la valentía, la fuerza, la lucha constante por sus ideales, a pesar de cualquier consecuencia. De Diego Rivera el color, el arte, la dedicación, la admiración por la Mujer.

¿Cómo transitaron la pandemia?

Como todos, fue difícil, con muchos miedos, frustraciones, impotencia e incertidumbre.

Nuestros proveedores estaban limitados con las entregas, no respetando tiempos pactados por todo esto, claro, todo es un círculo vicioso. Se ocasionaron demoras en el lanzamiento de la colección y por consiguiente en las entregas.

Por esta razón, debimos potenciar y afianzar aún más nuestra comunicación y relación con nuestros clientes, llegando a tal punto de convertirse en parte esencial y fundamental de la marca. Sin ellos hoy Juana Rivera no existiría y como dueña de la marca no puedo dejar de agradecer de todo corazón por la paciencia, los consejos y las voces de aliento constante.

Recuerdo todos esos días y me emociona, todo esto hizo que la relación entre ellos y nosotros se hiciera más cercana, más humana, sintieran empatía con una situación atípica e imprevista que nos tocaba atravesar a ambos desde lugares diferentes pero iguales a la vez.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nos diferenciamos tanto en la calidad como en el diseño y la exclusividad para con nuestros clientes es fundamental.

Cada remera está confeccionada con los mejores algodones, trabajamos con insumos y materiales de primera calidad. Cuando busco una estampa no me dirijo a nadie en particular; sino que intento que a través de esa historia cada una se vea reflejada o identificada con alguna de ellas.

Nuestras remeras son estampadas de manera artesanal, Iris Apfel es la estrella máxima y única de Juana, fue nuestra primera estampa y tiene un trabajo de diseño único, cuidando cada detalle y terminación final como si fuera una obra de arte. Es digna de la mujer que, con su magia, me inspiró no solo por ser un icono indiscutible de la moda, sino por su energía, vitalidad y alegría.

¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que se viene a futuro en Juana Rivera?

Nos proyectamos a un futuro de crecimiento y logros. A seguir trabajando duro para que nos conozcan, para que nos identifiquen y reconozcan nuestras remeras en cada mujer que se topen en la calle. Deseo que las mujeres sepan que DISEÑO+COLOR+ESTAMPAS GRANDES+HISTORIA son sinónimo de JUANA RIVERA.

Datos de contacto : IG: juana_.rivera // teléfono:1164144886 // mail:juanarivera.ventamayorista@gmail.com