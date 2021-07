La Baldosa Vintage: restaura tus muebles y dales un nuevo sentido

Karina González es una emprendedora nacional dedicada a la restauración de muebles. Ella es reconocida por ser la creadora de La Baldosa Vintage, un espacio especializado en la recuperación de piezas antiguas. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más acerca de sus trabajos.

“La Baldosa es un proyecto que comenzó como hobby y que, actualmente, ya es un trabajo full time. Disfruto muchísimo realizar esta labor que deja como fruto piezas única. En un principio realizamos la búsqueda de muebles antiguos y los restauro con mucho amor para que todos mis clientes puedan disfrutar de una casa con mucha calidez”, destaca Karina.

¿Cómo se ha reinventado en la pandemia?

Si bien los muebles son parte de nuestras vidas y están en nuestro día a día, suelen pasar por desapercibidos. Ahora con la pandemia y el encierro la gente comenzó a ver su casa de otra manera, en cierta forma la valora más y busca cuidarla.

Por esta situación hubo muchos cambios, de todo tipo, pero por esta misma razón vimos un gran crecimiento en la compra de muebles específicos que logren completar el ámbito familiar y que realmente la gente disfrute.

¿Cuáles son los métodos de consulta?

Me manejo mucho por redes, hoy en día creo que es el mercado más grande y es una fuente de venta enorme. De todas formas, estoy muy al tanto del asesoramiento personal. Siento que la relación personal y la confianza entre vendedor y cliente es algo esencial a la hora de hacer un trabajo, por esto yo contesto todos los mensajes y la gran mayoría de mis clientes tienen mi número, por donde me mandan fotos de sus ambientes y juntos elegimos que mueble es el indicado.

Tengo mi pequeño taller que logré hacer con mucho esfuerzo y ahí es donde trabajo y logro remodelar cada uno de los muebles seleccionados. Muchas veces los clientes pasan y pueden ver el mueble que buscan.

¿En dónde te gusta poner el foco?

Me encanta poner el foco en la unicidad de los productos. Siento que trabajar con muebles antiguos es prepararlos para muchas historias futuras: busco piezas de arte y les agrego valor. Busco que cada producto tenga mi impronta y mi estilo, y que realmente sean únicos y logren brindar calidez en un hogar.

También focalizo mucho en el servicio, que aquellos que me eligieron lo sigan haciendo y que me puedan recomendar a sus familiares y amigos. De esta manera se puede crecer, a base de confianza y de clientes que están siempre y acuden a vos cuando necesitan ayuda o asesoramiento.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Lo primero que me pasa es que no lo siento un trabajo, no es una carga para mí, sino que lo hago porque lo amo y lo disfruto plenamente. Puedo decir que vivo pendiente a La Baldosa Vintage y busco hacerme el tiempo siempre que puedo.

También disfruto del proceso completo: desde buscar el mueble para restaurar hasta ayudar al cliente y que finalmente tenga su mueble restaurado.

Lo que más disfruto de todo es ver la felicidad del cliente, verlos felices por el cambio que les generan mis muebles y sus mensajes de agradecimiento, realmente me llena saber que mi trabajo es apreciado.

Creo que esta labor no solo ayuda a distintas familias, sino que lo que hago es parte de una economía circular, donde puedo reciclar algo y de esta manera aportar mi granito de arena para ayudar a la ecología.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí que es muy importante ser uno mismo. Tener un criterio formado para elegir el producto y saber darle tu impronta a eso que elegís, sin dudas que es clave. No es fácil hoy en día crecer en un emprendimiento y poder hacerlo con toda la pasión y amor que le pongo, es algo súper gratificante.

¿Cómo te proyectas a futuro?

¡A full con los muebles! Me encantaría ampliar mi rubro a la decoración también y ofrecer más artículos de bazar o piezas más pequeñas que complementen a mis muebles. Me encantaría crecer y poder expandir la marca, que sea más reconocida y trabajar con marcas más grandes, pero siempre con mi impronta presente.

De todas formas, siempre va a ser mi objetivo brindarle a cada cliente que me elija no solo un mueble sino calidez, comodidad y una fuente de buenos recuerdos.

Karina Gonzalez - Restauradora y vendedora de muebles

Datos de contacto: Cel.: 1162707088 - IG: /Labaldosavintage - [email protected]