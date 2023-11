La decisión de decidir: una reflexión de “Shoden. El despertar en Reiki”, el nuevo libro de Eli Palmieri

CREDITO CARAS

Cada despertar implica la toma de decisiones. El hecho de despertar en las mañanas constituye la decisión de vivir. Decidimos cómo vestirnos, qué comer o no hacerlo, qué diálogos mantener y con quién. Decidimos, de modo tan naturalizado, que cuando hacemos consciente el hecho de decidir, a veces, elegimos no hacerlo. De todas maneras, aún en la no decisión, estamos decidiendo no decidir.

Este párrafo rebuscado acerca de nuestras decisiones tiene por intención colocarnos en el hecho responsable de la creación deliberada de nuestra vida. Es posible que muchas veces pensemos que no tenemos opciones, más que la de seguir en la corriente veloz de la vida, siendo sólo ejecutores de planes que no hemos elegido y que han sido elegido por otros. Sin embargo, el presente que tenemos es producto de decisiones de un pasado lejano o no tan lejano, en el cuál, de modo no consciente, quizá, dejamos en otros nuestras elecciones, ignorando el hecho de que, al hacerlo, elegimos que otros elijan por nosotros.

Cada paso que damos es un presente que modifica una acción futura en un plano de aprendizaje. Siempre se aprende en cada elección, pero la cuestión a plantearse es si nos merecemos o no agregar dolor y sufrimiento al aprendizaje. Se aprende de la alegría, del humor, de las buenas relaciones; pero también de las malas relaciones, de los enojos y “los dolores de cabeza”. Tal vez, elegimos a menudo el camino de “remar en dulce de leche”.

Un día despiertas y decides que tu vida debe girar hacia el camino de la felicidad. Armas un proyecto sobre ti mismo. Creas las escenas en las cuales serás el protagonista feliz. Proyectas un presente diferente y, por ende, un futuro distinto. Y luego, dejas de lado los limitantes, los “no puedo”, las memorias de los miedos, los enojos no resueltos, las posibilidades truncadas y decides que esa película no te merece (les merece a otros actores) y te conviertes en la persona que siempre quisiste ser. Elegiste, siempre eliges, la cuestión es qué eliges para ti.

Escribimos nuestro cuento, pintamos nuestro mural, abrimos o cerramos puertas. Ser consciente de este proceso nos empodera y coloca en el lugar de modificar o mantener nuestro rumbo. Creer en ti mismo es un paso a decidir por una mismidad en plenitud.

De este y otros temas es que hablo en “Shoden. El despertar en Reiki”, el primer texto de la serie Reiki Ryoho, en el que te presento los pasos iniciales para el abordaje del sistema Reiki Usui. Allí, entenderás el compromiso que conlleva esta práctica, tendrás múltiples oportunidades de vibrar en energía Reiki y conocerás sus principios para considerarlos “principios de vida”.

El libro será publicado en enero de 2024 y es una de las maravillosas maneras que te propongo para que mis certezas sobre desarrollar una vida feliz sean también las tuyas.

