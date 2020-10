La era de las Redes Sociales

Ya sean ventas por Instagram, canales digitales de atención o una simple consulta; hoy en día, todo pasa por el internet. Si queremos aprender un poquito mas sobre la marca que nos recomendaron, si queremos pedir comida o ver algunas publicaciones, no podemos evitar de consultarles a Google, Facebook o Instagram.

El marketing en redes sociales requiere estrategia y creatividad. Si bien puede parecer abrumador, no se puede subestimar su importancia. Es tan importante que el 95% de los especialistas en marketing usan las redes sociales y el 80% de los vendedores venden más que sus pares al usar las redes sociales para sus negocios. Además, sus beneficios van mucho más allá del aumento de las ventas. Sin embargo, no todas las empresas conocen los beneficios del marketing en redes sociales. De hecho, el 50% de las pequeñas empresas no utilizan las redes sociales para promocionar su negocio. Ese es un número alarmante. Aún más preocupante es que un 25% adicional tampoco planea usar las redes sociales en el futuro.

Followerandia, una agencia de redes sociales y marketing, sabe de que se trata. Con sede en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por su CEO, Karla Yackuelene Pariona Romero, una joven de tan solo 22 años, lograron convertirse en una de las pocas agencias en todo LATAM, cuyo alcance de trabajo va de la A a la Z. “Saber escuchar, porque cada negocio tiene una necesidad diferente, es clave”, cuenta Karla. La experiencia del usuario (UX) no es solo una palabra de moda y no puede pasarse por alto. El diseño de experiencias digitales y viajes del cliente no solo es una práctica recomendada desde la perspectiva del usuario, y en beneficio del usuario, sino que ahora se está convirtiendo en un factor de clasificación central para los algoritmos de búsqueda. El equipo de Karla sabe, que no solamente hay que cuidar a sus socios, sino también darle el tiempo y la atención que se merecen los clientes.

Karla esta casada con Oleksandr Danylenko, CEO del sello discográfico Chaos Music. Mientras Followerandia ofrece su pericia a negocios y individuos, Oleksandr a través de Chaos Music estableció relaciones con artistas de los gigantes Warner, Universal y Sony y los acompaña en su día a día musical. Karla también es la dueña de la marca de ropa Karlene Corban.

¿Siendo una mujer, qué se necesita para tener éxito? "Hay algo diferente en el desempeño y el estilo de gestión de las mujeres. Suelen ser más democráticas, suelen ser más colaborativas y a tener un mayor sentido de responsabilidad social corporativa. También tienen menos probabilidades de participar en comportamientos fraudulentos", dice Oleksandr.

“El marketing digital abarca mucho más que un sitio web o marketing en redes sociales. Necesitamos considerar cómo la audiencia de cada canal elige interactuar con el material que se les presenta para que podamos aprovechar cada uno de los canales a nuestro favor”, explica Karla.

Algunos de estos serán más relevantes para el negocio que otros, mientras que otros serán totalmente irrelevantes. Debe seleccionar qué canal funcionará mejor para tu propio negocio.

--

followerandia.com - @followerandia - @iamkarlajacqueline