La famosa Ley del Espejo

CREDITO CARAS

Muchas personas me dicen que la ley del espejo no funciona con ellas porque lo que ven afuera, no tiene nada que ver con lo que ellas son, y con esto comienzo a contarte de qué se trata esta ley.

Es importante saber que no vemos el mundo como es sino como somos nosotros.

Cada situación y cada persona la pasamos por el filtro de nuestra percepción interior, es decir, lo que yo creo o considero que es lo correcto o lo bueno o lo normal para mí.

Todo lo que vemos afuera es una proyección de nuestro estado interior, básicamente, lo que estoy viviendo está hablándome de las ideas, creencias, mandatos y condicionamientos que tengo sobre la realidad, sobre mí, sobre el amor, sobre la vida.

Cada situación es neutra, ni buena ni mala, ni linda ni fea, es nuestra interpretación la que le pone la connotación y la carga emocional basada en toda nuestra historia.

La ley del espejo nos propone que cuando tengas un conflicto, cada vez que sufras, que sientas frustración o que el resultado no sea lo que esperabas, busques adentro las causas y no pongas tu energía o atención en cambiar al resto o querer que la realidad se adapte a vos. Antes de querer cambiar la realidad, observa al proyector, es decir, a vos.

Comienza cuestionando tus creencias, libera tus emociones, indaga sobre cómo estás resolviendo cada situación, cuáles son las bases de tus decisiones, qué estás eligiendo para crear cada aspecto de tu vida.

Muchas personas me dicen que el otro es con ellas como ellas no son con los demás, y yo aclaro que el espejo no es como somos con los demás, sino como somos con nosotros mismos. Si tengo vínculos en los que no puedo confiar, no significa que yo no sea confiable, sino que yo no estoy confiando en mí y busco que el afuera me quite el velo de los ojos para ver con claridad lo que no estoy dándome a mí mismo.

La ley del espejo es una invitación a mirarse a través del otro y de las circunstancias para liberarnos de las emociones que nos pesan y encontrar la paz con nuestro ser.

Nadia Herencia

@nadiaherencia

www.nadiaherencia.com.ar