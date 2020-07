Haciendo proyectos y dirección de obras, a fines de 2017 comenzó M2 como estudio de Arquitectura. “Desde el inicio nos preocupaba tener una imagen y un espacio con nombre propio. Somos dos mujeres emprendedoras, madres, a las que la adversidad las sacó adelante con este hermoso proyecto”, dicen las Arq. Gisele Muchut y Lorena Martínez Mirse.

- ¿Cuál fue ese momento de adversidad al que hace referencia?

A principios del año 2019 menguó mucho el trabajo del estudio y nos encontrábamos en un punto de inflexión: bajar los brazos o reinventarnos. Y fuimos por la segunda opción. En medio de una lluvia de ideas, un producto siempre cercano en nuestras intervenciones nos motivó: lámparas. Así pensamos en la posibilidad de un producto accesible y de diseños únicos.

- ¿Qué tienen de particular esas lámparas de diseño que ofrecen?

Hoy, armamos lámparas diseñadas y hechas a mano, de principio a fin por nosotras, con los elementos que usamos para armar los esqueletos de todas las casas: con hierro y cemento. Hechas para durar, para decorar, y para recordarnos que, aunque nuestras lámparas iluminan maravillosamente las ganas de progresar, la luz siempre, siempre viene de adentro. Fabricamos cada pieza a pedido, pudiendo el cliente personalizar el color de acuerdo a su gusto o solicitar algún diseño particular, de acuerdo a sus necesidades espaciales, siempre con los elementos que nos caracterizan que son el hierro y el cemento.

- Me imagino que los primeros diseños tuvieron sus dificultades…

Arrancamos probando diferentes cementos mientras, en paralelo, pensábamos en el primer diseño y construíamos la primera pieza de este proyecto: Derechita y en el Centro, todo un desafío. Luego, empezamos a volar buscando resolver temas estructurales, como los moldes y la agilización de tareas de cortes y perforaciones. Y nos dejamos llevar. Primero fueron veladores y lámparas de escritorio. Luego, la familia y amigos con sus pedidos, como primeros clientes, nos fueron poniendo desafíos, y así surgieron los apliques de pared y los diferentes diseños de lámparas de techo. Así sumamos tres modelos de lámparas de pie.

- Los nombres de los modelos son muy particulares, ¿cómo surgen?

Sí, un detalle final y no menos importante fue pensar en los nombres de cada creación. En muchos de ellos volvimos a nuestras raíces: Menos es Más, Torre Pisa y Apuntalada, y muchas otras representan nuestra historia como es Caminos Cruzados, Enredada, Me Incliné un Poquito, Suspendida, e incluso también buscamos frases de la vida diaria: Te Esperé en la Esquina o Agarrame que me Caigo.

- ¿Cómo es que comenzaron a trabajar juntas?

Nos conocimos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Salta, arrancamos la carrera juntas en el año 2004 y forjamos una linda amistad, siendo siempre compañeras en equipos de trabajos, hasta que al final de la carrera la vida laboral e intereses profesionales nos separaron y tomamos caminos distintos. Luego de más de seis años sin vernos, nos reencontramos a través de las redes sociales y retomamos la amistad que nos mantiene unidas al día de hoy. Las circunstancias en común que vivíamos, como la maternidad, nos acercaron aún más, pero no fue hasta el 2017 que nos decidimos a trabajar juntar.

Somos dos mujeres que nos sentimos empoderadas, con el poder de tomar nuestras propias decisiones, con el poder de hacer lo que nos gusta y de esta forma reforzar nuestro protagonismo en una sociedad, a veces, tan injusta y desigual. Es que, como somos mujeres, nos preguntan con frecuencia si los hierros los cortamos nosotras, si sabemos usar las máquinas o si la idea de este proyecto fue nuestra. ¡Y con orgullo respondemos que sí!, porque entendemos que así es como se cambian las cosas, dando el ejemplo. Y eso queremos ser para nuestros hijos, que nos acompañan a trabajar más veces de las que podemos contar. Nos esforzamos tanto para que ellos, ojalá, el día de mañana no le pregunten a una mujer si tiene suficiente fuerza para salir adelante por ella misma. Somos mujeres fuertes con mucho para dar. En un presente que nos estancaba, decidimos avanzar. Usando materiales fuertes y cercanos a nosotras.

Conoce más en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto : Av. Belgrano 1314, Ciudad de Salta. // Cel: (0387) 4073547 / 4593078 // Mail: m2.muchutmartinez@gmail.com.

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-859375292-lampara-de-techo-vintage-fabril-enredada-_JM?quantity=1&variation=57125564205

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-859358729-lampara-aplique-vintage-fabril-suspendida-x2-_JM?quantity=1&variation=57119849962