La medicina del futuro: la Dra. Lu Belbey explica cómo la consciencia y la gestión de las emociones pueden cambiar nuestra vida

La Dra. Belbey afirma que la medicina alopática o universitaria es obsoleta y no aborda las necesidades reales de los pacientes. "No podemos partir más en pedazos a los pacientes, trabajando cada órgano por separado como si no hubiera una red de sinapsis y de señales eléctricas o neurotrasmisores que unen el sistema nervioso central con el comportamiento de cada órgano y sistema del cuerpo", explica.

“Deberíamos comenzar a ver a los pacientes como un todo, su estilo de vida es fundamental para llegar a la raíz de la enfermedad”.

La profesional destaca la importancia de la consciencia y la gestión de las emociones en la salud y el bienestar. “La mente recibe información del entorno y según las creencias inconscientes interpreta cada circunstancia de la vida, generando muchas veces emociones displacenteras en forma crónica que posteriormente alteran el normal equilibrio del cuerpo llevándonos a estados inflamatorios como ansiedad crónica o depresión, infecciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares etc, es importante ver la raíz de los problemas de salud”, agrega.

Su atención se diferencia por su enfoque más humano y empático. "Me encanta sentarme a escuchar a un paciente sin juzgarlo y darle el tiempo de expresarse, de indagar en su estilo de vida y juntos buscar la forma de afrontar el cambio de una manera amorosa y consciente con cada uno de ellos", afirma. "La gente está un poco cansada de este sistema de salud donde el médico siempre tiene la verdad absoluta, donde no se escucha al paciente que también tiene una verdad para contar, y donde se lo hace víctima y no responsable por su propia sanación” agrega.

Belbey tiene planes ambiciosos para el futuro, incluyendo formaciones y membresías online que ya viene haciendo hace más de un año, así como la publicación de un segundo libro. "Me encantaría ser oradora", afirma. "Quiero colaborar con más gente para que recupere su poder y deje de ser víctima de sus circunstancias y con ello abandone su sufrimiento constante y por lo tanto mejore su salud integral", finaliza.

Datos de contacto:

Número de WhatsApp: 3625647930

Número personal: 1133097834

Instagram: @dra_belbey

Podcast: Fuerza Natural